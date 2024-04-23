«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство по итогам первых двух матчей серии с «Нью-Йорком»

«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство.

«Сиксерс» недовольны работой судей в первых двух матчах серии 1-го раунда плей-офф (0-2).

После поражения во второй игре в понедельник главный тренер «Филадельфии» заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из ключевых эпизодов встречи, когда « » совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед. Этот трехочковый в итоге стал решающим.

В первом матче серии «76-е» получили 21 персональный фол и выполнили 22 штрафных броска (18 фолов и 28 штрафных у «Никс»). В понедельник это соотношение составило 21-22 у «Филадельфии» и 17-23 у «Нью-Йорка».