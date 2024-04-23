«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство по итогам первых двух матчей серии с «Нью-Йорком»

Теги происшествия Нью-Йорк Филадельфия НБА судьи НБА плей-офф Ник Нерс Баскетбол

«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство.

«Сиксерс» недовольны работой судей в первых двух матчах серии 1-го раунда плей-офф (0-2).

После поражения во второй игре в понедельник главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из ключевых эпизодов встречи, когда «Нью-Йорк» совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед. Этот трехочковый в итоге стал решающим.

В первом матче серии «76-е» получили 21 персональный фол и выполнили 22 штрафных броска (18 фолов и 28 штрафных у «Никс»). В понедельник это соотношение составило 21-22 у «Филадельфии» и 17-23 у «Нью-Йорка».

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12 комментариев
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Ответ LittleBigDen
Справедливости ради, Нерс просил тайм-аут дважды (первый раз, когда вводили из-за лицевой). https://ibb.co/f212qfM
да, причем два раза это четки видно.
думаю Нерсу штраф выпишут, а судьям ничего не будет)
+31
0
+31
Ответ Максим Тарасов
Вообще в НБА есть практика переигровки последних минут, просто к ней прибегают раз в десять тысяч лет, но в теории такой вариант возможен
Никто не будет переигрывать в ПО, нба не нужен такой прецедент. Иначе каждая игра будет заканчиваться кучей жалоб и требований переигровки
+25
0
+25
Справедливости ради, Нерс просил тайм-аут дважды (первый раз, когда вводили из-за лицевой). https://ibb.co/f212qfM
+15
0
+15
А толку, это всё равно ничего не изменит. Рассмотрят, подтвердят, счёт всё равно останется 2:0
+12
0
+12
Согласен, с тайм-аутом ситуация спорная, но когда Эмбиид жалуется, что Филе какие-то там фолы не свистнули...
У меня иногда ощущение, что на Джоэле стоят датчики, которые реагируют на касание, и судьи тут же свистят фол. В первой игре такое же было с Лаури, но там хоть оправдание было - судил незрячий Скотт Фостер
+12
-1
+11
Меня больше удивляет как Макси не поймал мяч при выводе из-за лицевой. Лоури ему в руки вложил буквально
+4
-1
+3
Ответ boller_73
А толку, это всё равно ничего не изменит. Рассмотрят, подтвердят, счёт всё равно останется 2:0
Вообще в НБА есть практика переигровки последних минут, просто к ней прибегают раз в десять тысяч лет, но в теории такой вариант возможен
+2
-1
+1
По поводу жалоб на работу судей скоро выстроится большая очередь в НБА. Их ошибки в матчах становились роковыми для команд в регулярке а теперь и в ПО.
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Пора бы уже и судьям дисквалы или штрафы давать , а то выговор сделают и все , на следующий матч назначат.
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Пчелы против меда
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Такие эпизоды надо сразу переигрывать. После завершения игры естественно никаких переигровок в ПО не будет
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