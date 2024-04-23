«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство по итогам первых двух матчей серии с «Нью-Йорком»
«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство.
«Сиксерс» недовольны работой судей в первых двух матчах серии 1-го раунда плей-офф (0-2).
После поражения во второй игре в понедельник главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из ключевых эпизодов встречи, когда «Нью-Йорк» совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед. Этот трехочковый в итоге стал решающим.
В первом матче серии «76-е» получили 21 персональный фол и выполнили 22 штрафных броска (18 фолов и 28 штрафных у «Никс»). В понедельник это соотношение составило 21-22 у «Филадельфии» и 17-23 у «Нью-Йорка».
думаю Нерсу штраф выпишут, а судьям ничего не будет)
У меня иногда ощущение, что на Джоэле стоят датчики, которые реагируют на касание, и судьи тут же свистят фол. В первой игре такое же было с Лаури, но там хоть оправдание было - судил незрячий Скотт Фостер