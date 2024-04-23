«Никс» превратили «-5» в «+1» за 14 секунд на последней минуте 2-го матча с «Сиксерс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Айзейя Хартенштайн Донте Дивинченцо Джейлен Брансон Тайриз Макси Баскетбол

«Никс» вырвали победу у «Сиксерс» во 2-м матче серии – 104:101, 2-0.

За 27 секунд до финальной сирены Джейлен Брансон дальним попаданием сократил отставание «Нью-Йорка» с «-5» до «-2».

Вскоре «Никс» удался перехват, после которого Донте Дивинченцо вывел команду вперед 3-очковым попаданием. Нью-йоркская команда в итоге удержала добытое преимущество.

Момент с перехватом вызвал недовольство «76-х», которые планируют подать жалобу на судейство

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12 комментариев
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Столько я себя помню, у Никс никогда не было команды с таким настроем на борьбу, на победу. Парни из Виллановы, МакБрайд, Робинсон, Хартенштайн, ОДжи - все просто бойцы. У них может что-то не получаться и не лететь, но в самоотдаче им не откажешь. Именно за счёт этого выиграли
+24
0
+24
Угнать серию за 14 секунд)
+17
0
+17
Концовка классная, но справедливости ради, Нёрс видно что просил таймаут когда мяч был у Фили в руках) Но по сути дела Лоури нужно было брать тайм аут, все таки сток лет опыта, мог бы и додуматься х)
+7
0
+7
У Филы же оставалось 13 секунд, как говаривал один товарищ "за это время можно выиграть, проиграть и снова выиграть матч"
+5
0
+5
Ответ carmelo hot sause
Столько я себя помню, у Никс никогда не было команды с таким настроем на борьбу, на победу. Парни из Виллановы, МакБрайд, Робинсон, Хартенштайн, ОДжи - все просто бойцы. У них может что-то не получаться и не лететь, но в самоотдаче им не откажешь. Именно за счёт этого выиграли
О, да! Самое крутое в этой игре было, с каким настроем рубились ролевики Никс. Последние победные владения так вообще шедевр. Казалось, что они Филадельфию на роллы пустить готовы. В Никс сырого таланта может меньше, чем у других топов, но та ярость, с какой они бьются, может далеко завести.
+3
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+3
Довольно забавно наблюдать за джоелем во время второго броска дивинценцо
+1
0
+1
Узнаю старого доброго МВП-доминатора. Сколько там бросков в клатче? На кольцо не смотрел даже, еще и на подборе Хартенштайну в самые важные моменты все проиграл. Если бы не Лаури и Макси, слились бы быстрее.
П.с. Зато я теперь знаю, в какой команде дуэт с самым большим размером кальсон.
+1
0
+1
Ответ carmelo hot sause
Столько я себя помню, у Никс никогда не было команды с таким настроем на борьбу, на победу. Парни из Виллановы, МакБрайд, Робинсон, Хартенштайн, ОДжи - все просто бойцы. У них может что-то не получаться и не лететь, но в самоотдаче им не откажешь. Именно за счёт этого выиграли
Парни из Виллановы вообще красавцы. Жаль, что Арчидьяконоу не закрепился в Никс.
+2
-1
+1
Ответ malinin
Парни из Виллановы вообще красавцы. Жаль, что Арчидьяконоу не закрепился в Никс.
Им бы еще Бриджеса, он же с ними в Вилланове был ?
+1
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Ответ Андрей Мерзляков
Им бы еще Бриджеса, он же с ними в Вилланове был ?
Верно
+1
0
+1
Просто штурмом взяли кольцо противника
0
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Ответ carmelo hot sause
Столько я себя помню, у Никс никогда не было команды с таким настроем на борьбу, на победу. Парни из Виллановы, МакБрайд, Робинсон, Хартенштайн, ОДжи - все просто бойцы. У них может что-то не получаться и не лететь, но в самоотдаче им не откажешь. Именно за счёт этого выиграли
Команды Юинга и Спрюэлла были как раз бойцовскими.
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