«Никс» превратили «-5» в «+1» за 14 секунд на последней минуте 2-го матча с «Сиксерс»
«Никс» вырвали победу у «Сиксерс» во 2-м матче серии – 104:101, 2-0.
За 27 секунд до финальной сирены Джейлен Брансон дальним попаданием сократил отставание «Нью-Йорка» с «-5» до «-2».
Вскоре «Никс» удался перехват, после которого Донте Дивинченцо вывел команду вперед 3-очковым попаданием. Нью-йоркская команда в итоге удержала добытое преимущество.
Момент с перехватом вызвал недовольство «76-х», которые планируют подать жалобу на судейство.
П.с. Зато я теперь знаю, в какой команде дуэт с самым большим размером кальсон.