«Никс» превратили «-5» в «+1» за 14 секунд на последней минуте 2-го матча с «Сиксерс»

«Никс» вырвали победу у «Сиксерс» во 2-м матче серии – 104:101, 2-0.

За 27 секунд до финальной сирены дальним попаданием сократил отставание « » с «-5» до «-2».

Вскоре «Никс» удался перехват, после которого вывел команду вперед 3-очковым попаданием. Нью-йоркская команда в итоге удержала добытое преимущество.

Момент с перехватом вызвал недовольство «76-х», которые планируют подать жалобу на судейство.