Шэмс Чарания: «Клэй Томпсон более чем готов изучить варианты на рынке свободных агентов»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Шэмс Чарания Баскетбол

Игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон готов изучить варианты на рынке свободных агентов.

«Клэй Томпсон более чем готов изучить варианты на рынке свободных агентов.

Перед началом сезона «Уорриорз» предлагали ему продление контракта на два года и 48 миллионов долларов. Он отклонил предложение. Он считает, что заслуживает большего. Ему предстоит много работы этим летом. Есть команды, которые проявят к нему интерес на рынке.

Ему придется сделать самый трудный звонок в своей жизни, если он в конечном итоге найдет себе новую команду. Ему придется позвонить Стефу Карри и Дрэймонду Грину и сказать, что он уходит», – сказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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47 комментариев
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Проблема Томпсона в том, что он себе в голову вбил, что он огого, он звезда, он имеет право шмалять каждую игру по 10-15 бросков, большинство из которых, являются неадекватными. На деле же он, должен понять, что он сейчас как Кайл Корвер, должен встать на дуге и ждать скидки, не более. И по бабкам, это 35 на 3 от силы. Чем раньше он это поймёт, тем лучше. А не поймёт и будет ждать 25 млн за сезон, значит ему надо дурака искать, кто столько ему даст.
+58
-3
+55
Ответ qwwertum
дадут 60 на 3
Ну это точно будет не кондендер. Есть такой прекрасный вариант, как Детройт.
+29
0
+29
Ответ TeRex
Человек выходит на важнейший матч и за 32 минуты на площадке делает 0+4+1 с бонусной потерей. Действительно ли такой игрок нужен кому-то в НБА? Или кто-то таки возьмёт как заслуженного игрока на контракт почётного сбитого лётчика, по типу Блейка Гриффина последних лет? Хотя в лиге, где Бен Симмонс ещё сидит на контракте и считается баскетболистом, я ничему не удивлюсь.
ты вообще не понимаешь как устроена лига. и Клей однозначно получит контракт на следующий сезон, в гсв или где то еще, и это будет не ветеранский минимум
+22
-1
+21
в Китай кроссы продавать свои
+21
-2
+19
Напомню, что это всё еще игрок со статой почти 50-40-90, при этом вырасывающий 9 попыток трешек. Уверен, что получит хотя бы 90 млн на 4 сезона, а то и больше. Просто его сравнивают с праймовым Томпсоном, а так он всё еще крутой игрок по меркам НБА с бешеным броском, может без давления такого он станет играть сильно лучше, а травм у него за 2 сезона не было ни одной вроде.

Недавно Лаури получил 90/3 за старые заслуги. Просто
+19
-4
+15
это был бы самый честный поступок от Клэя в сторону ГС и Стэфа, он должен понимать, что уже не тянет и должен уйти сам. надеюсь, что так и будет, Клэй стал токсичным и вредит команде не только на паркете, но и за его пределами, зачем молодым стараться, когда они знают, что все равно будет играть Клэй, который все руинит.
+13
-2
+11
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Зачем он Орландо?
Последняя команда в лиге по количеству реализованных трёх и предпоследняя по количеству выброшенных
+11
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+10
Ответ MrJerikO
Проблема Томпсона в том, что он себе в голову вбил, что он огого, он звезда, он имеет право шмалять каждую игру по 10-15 бросков, большинство из которых, являются неадекватными. На деле же он, должен понять, что он сейчас как Кайл Корвер, должен встать на дуге и ждать скидки, не более. И по бабкам, это 35 на 3 от силы. Чем раньше он это поймёт, тем лучше. А не поймёт и будет ждать 25 млн за сезон, значит ему надо дурака искать, кто столько ему даст.
Таких дураков в лиге полно, так что хорошие деньги Клэй точно получит)
+10
0
+10
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Чтобы стать "еще более последней"?))
С чего бы?
У Томпсона без малого 39% попаданий из-за дуги при 9 попытках в среднем за матч в этом сезоне. У Орландо нет в составе игрока, который бы бросал так метко с таким количеством попыток
+10
-1
+9
Ответ MrJerikO
Проблема Томпсона в том, что он себе в голову вбил, что он огого, он звезда, он имеет право шмалять каждую игру по 10-15 бросков, большинство из которых, являются неадекватными. На деле же он, должен понять, что он сейчас как Кайл Корвер, должен встать на дуге и ждать скидки, не более. И по бабкам, это 35 на 3 от силы. Чем раньше он это поймёт, тем лучше. А не поймёт и будет ждать 25 млн за сезон, значит ему надо дурака искать, кто столько ему даст.
дадут 60 на 3
+10
-2
+8
Ответ Мурзин Ринат
Орландо или Детройт , других вариантов нет
Зачем он Орландо?
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+7
Орландо или Детройт , других вариантов нет
+9
-2
+7
надеюсь Орландо задумаются после сегодняшнего дня
+6
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Ответ RAMIK
Я думаю САС могут дать ему нормальный контракт года на 2. Стоит ли он того? Вопрос.
Зачем он нужен Сан-Антонио? Партнёр Вембаньямы? В Спёрс нужен молодой игрок, а не переломанный Томпсон.
+5
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+5
Ответ MrJerikO
Проблема Томпсона в том, что он себе в голову вбил, что он огого, он звезда, он имеет право шмалять каждую игру по 10-15 бросков, большинство из которых, являются неадекватными. На деле же он, должен понять, что он сейчас как Кайл Корвер, должен встать на дуге и ждать скидки, не более. И по бабкам, это 35 на 3 от силы. Чем раньше он это поймёт, тем лучше. А не поймёт и будет ждать 25 млн за сезон, значит ему надо дурака искать, кто столько ему даст.
К сожалению найдётся менеджер который кинет в него жирный контракт
+5
0
+5
Ответ Cash_flow
Леброн в финале 2011 выходит на важнейший четвёртый матч серии и за 45 минут на площадке набирает 8 очков при 3 из 11 с игры с четырьмя бонусными потерями. Действительно ли такой игрок нужен кому-то в НБА?
Леброну в финале-2011 было всего 26 лет без единой мало-мальски серьезной травмы, а не 34, как переломанному Томпсону. И да, сколько раз Джеймс уже был МВП сезона к тому моменту? Так что параллель неуместна, если это не сарказм
+5
0
+5
Ответ Cash_flow
Последняя команда в лиге по количеству реализованных трёх и предпоследняя по количеству выброшенных
Чтобы стать "еще более последней"?))
+5
-1
+4
Человек выходит на важнейший матч и за 32 минуты на площадке делает 0+4+1 с бонусной потерей. Действительно ли такой игрок нужен кому-то в НБА? Или кто-то таки возьмёт как заслуженного игрока на контракт почётного сбитого лётчика, по типу Блейка Гриффина последних лет? Хотя в лиге, где Бен Симмонс ещё сидит на контракте и считается баскетболистом, я ничему не удивлюсь.
+12
-8
+4
«Перед началом сезона «Уорриорз» предложил ему продлить контракт на два года и 48 миллионов долларов. Он отклонил предложение» - На мгновение это помогло мне чувствовать себя гораздо менее виноватым за некоторые плохие финансовые решения, которые я принял в своей жизни, ха-ха.
+3
0
+3
Варианты есть: Детройт Пистонс, Шанхай Шаркс, Руна
+4
-1
+3
Ответ Cash_flow
С чего бы? У Томпсона без малого 39% попаданий из-за дуги при 9 попытках в среднем за матч в этом сезоне. У Орландо нет в составе игрока, который бы бросал так метко с таким количеством попыток
Намусоренных, в основном, с бенча против вторых юнитов соперников. Против стартового юнита сегодня все было видно. Согласен, что Орландо нужен элитный снайпер. Не согласен, что Томпсон — именно тот, кто им нужен.
+7
-4
+3
Эта новость мне напомнила про Нерленса Ноэла. Где он, кстати?
+2
0
+2
Ответ Павел Егоров
Мозгову ещё по тем деньгам 64 на 4 дали, а тут за 18 pts и 35 на 3.... Это бред. Получит 50-60 на 3 это минимум
Мозгову тогда дали такую ЗП из-за скудного выбора центров на рынке свободных агентов и из-за ожиданий, что потолок ЗП сильно вырастет в ближайшие несколько лет. вспомнить то лето... Соломон Хилл, старый Луол Денг, Маинми, Парсонс и много других
+2
0
+2
Теперь предложат 4.8 на два года.
+3
-1
+2
"Ему придется сделать самый трудный звонок в своей жизни, Ему придется позвонить Стефу Карри и Дрэймонду Грину и сказать, что он уходит" - ой да ладно. побратаются и отпустят. никто из них плакать не будет. не хоронят же
+3
-1
+2
Да скатертью дорожка, все с облегчением вздохнут
+3
-1
+2
Ответ leon01
так как он сыграл в плэй ин(0очков) и тренер дуралей который держал его до последнего надеясь хер знает на что....то даже я перестал его жалеть
ну один матч, даже такой плохой - не показатель. я понимаю, он бы жестко намусорил эти свои 18 очков, но он даже со своим выбором бросков закончил сезон с линейной 50-40-90 на 9 попытках трехвековых. Это в среднем по НБА элитный уровень.

Странно всё сваливать на Томпсона, ГСВ трясло весь сезон. Хиггинс с травмами и личными проблемами, Грин супер важный игрок и дисквалификации ловит одну за другой, Карри вторую часть сезона тоже не на своем максимуме провел. Куминга обижался на тренера и был недоволен ролью. Ну и травма Пола. У них задела по силе не было, при этом много факторов сыграли против них. Томпсон конечно накидал много всякой дури, но странно выставлять одного его виноватым
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Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Намусоренных, в основном, с бенча против вторых юнитов соперников. Против стартового юнита сегодня все было видно. Согласен, что Орландо нужен элитный снайпер. Не согласен, что Томпсон — именно тот, кто им нужен.
Ты не можешь называть 39% трёх мусором, потому что 40% испокон веков считались и считаются уровнем элитного снайпера.

Клэй сегодня выдал, вероятно, худший индивидуальный перформанс чуть ли не в истории баскетбола, если учитывать только действительно статусные матчи уровня плей-офф.
Но я не думаю, что в офисах НБА сидят простофили, которые судят по одной, пусть и чудовищной игре. Тут к Керру большие вопросы, Уорриорз были великолепны, когда Клэй начал выходить со скамьи, но произошла опять какая-то чушь и снова всё пропало в итоге.

Вторые юниты в какой-то другой баскетбол играют? Это важнейшая деталь почти каждого баскетбольного матча. И Уорриорз с Томпсоном против вторых юнитов были очень хороши
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Ответ Rodbert
Ну больше чем 48 на 2 в ГСВ ему точно не предложат, особенно после 0 из 10 в последней игре. А вот условный Детройт вполне. Им снайпер не помешает.
Они только недавно Харриса отчислили,зачем им игрок такого же стиля и уровня ?
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что-то модно стало хейтить Томпсона при том, что стата то у него не сильно хуже стала чем раньше. от него наверное ждут по 37 очков за четверть регулярно.
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