Шэмс Чарания: «Клэй Томпсон более чем готов изучить варианты на рынке свободных агентов»
Игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон готов изучить варианты на рынке свободных агентов.
«Клэй Томпсон более чем готов изучить варианты на рынке свободных агентов.
Перед началом сезона «Уорриорз» предлагали ему продление контракта на два года и 48 миллионов долларов. Он отклонил предложение. Он считает, что заслуживает большего. Ему предстоит много работы этим летом. Есть команды, которые проявят к нему интерес на рынке.
Ему придется сделать самый трудный звонок в своей жизни, если он в конечном итоге найдет себе новую команду. Ему придется позвонить Стефу Карри и Дрэймонду Грину и сказать, что он уходит», – сказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Недавно Лаури получил 90/3 за старые заслуги. Просто
У Томпсона без малого 39% попаданий из-за дуги при 9 попытках в среднем за матч в этом сезоне. У Орландо нет в составе игрока, который бы бросал так метко с таким количеством попыток
Странно всё сваливать на Томпсона, ГСВ трясло весь сезон. Хиггинс с травмами и личными проблемами, Грин супер важный игрок и дисквалификации ловит одну за другой, Карри вторую часть сезона тоже не на своем максимуме провел. Куминга обижался на тренера и был недоволен ролью. Ну и травма Пола. У них задела по силе не было, при этом много факторов сыграли против них. Томпсон конечно накидал много всякой дури, но странно выставлять одного его виноватым
Клэй сегодня выдал, вероятно, худший индивидуальный перформанс чуть ли не в истории баскетбола, если учитывать только действительно статусные матчи уровня плей-офф.
Но я не думаю, что в офисах НБА сидят простофили, которые судят по одной, пусть и чудовищной игре. Тут к Керру большие вопросы, Уорриорз были великолепны, когда Клэй начал выходить со скамьи, но произошла опять какая-то чушь и снова всё пропало в итоге.
Вторые юниты в какой-то другой баскетбол играют? Это важнейшая деталь почти каждого баскетбольного матча. И Уорриорз с Томпсоном против вторых юнитов были очень хороши