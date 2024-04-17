Шэмс Чарания: «Клэй Томпсон более чем готов изучить варианты на рынке свободных агентов»

Игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон готов изучить варианты на рынке свободных агентов.

« более чем готов изучить варианты на рынке свободных агентов.

Перед началом сезона «Уорриорз» предлагали ему продление контракта на два года и 48 миллионов долларов. Он отклонил предложение. Он считает, что заслуживает большего. Ему предстоит много работы этим летом. Есть команды, которые проявят к нему интерес на рынке.

Ему придется сделать самый трудный звонок в своей жизни, если он в конечном итоге найдет себе новую команду. Ему придется позвонить Стефу Карри и Дрэймонду Грину и сказать, что он уходит», – сказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.