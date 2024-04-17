Стив Керр: «У Клэя еще остались силы на хорошие сезоны. Мы очень хотим, чтобы он остался в «Уорриорз»

Стив Керр выразил надежду на продление контракта с Клэем Томпсоном.

Главный тренер « » считает, что 34-летний защитник все еще способен приносить пользу команде.

«У Клэя еще остались силы на хорошие сезоны. И я говорю от лица всей организации: мы хотим, чтобы он остался в «Уорриорз».

Очевидно, что это бизнес и клубу необходимо обсуждать нюансы с его представителями. Но значения Клэя для этого клуба... мы очень хотим, чтобы он вернулся», – заявил .

34-летний баскетболист в межсезонье станет свободным агентом. Он провел всю карьеру в «Голден Стэйт» и четыре раза становился чемпионом .

В матче плей-ин с «Кингз» у Клэя 0 очков за 32 минуты.