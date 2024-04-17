Стив Керр: «У Клэя еще остались силы на хорошие сезоны. Мы очень хотим, чтобы он остался в «Уорриорз»
Стив Керр выразил надежду на продление контракта с Клэем Томпсоном.
Главный тренер «Голден Стэйт» считает, что 34-летний защитник все еще способен приносить пользу команде.
«У Клэя еще остались силы на хорошие сезоны. И я говорю от лица всей организации: мы хотим, чтобы он остался в «Уорриорз».
Очевидно, что это бизнес и клубу необходимо обсуждать нюансы с его представителями. Но значения Клэя для этого клуба... мы очень хотим, чтобы он вернулся», – заявил Керр.
34-летний баскетболист в межсезонье станет свободным агентом. Он провел всю карьеру в «Голден Стэйт» и четыре раза становился чемпионом НБА.
В матче плей-ин с «Кингз» у Клэя 0 очков за 32 минуты.
Но, блин, 0 очков в важнейшем матче, это, конечно, просто ярчайшая точка и жирнейший намёк.
Керр, по ходу, либо лицемер, и говорит одно, а на деле хочет и будет способствовать уходу Клэя, либо совсем плюшевый, и говорит всё как есть. Если лидер команды НБА (Стеф) может быть по совместительству ещё и просто добрым челом, то главный тренер таким быть уже не должен. Осталось только генмену быть просто хорошим мужиком)
Хотя, справедливости ради, Керр и не сказал, что Томпсону надо предлагать больший контракт.