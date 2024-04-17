Стив Керр: «У Клэя еще остались силы на хорошие сезоны. Мы очень хотим, чтобы он остался в «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Баскетбол

Стив Керр выразил надежду на продление контракта с Клэем Томпсоном.

Главный тренер «Голден Стэйт» считает, что 34-летний защитник все еще способен приносить пользу команде.

«У Клэя еще остались силы на хорошие сезоны. И я говорю от лица всей организации: мы хотим, чтобы он остался в «Уорриорз».

Очевидно, что это бизнес и клубу необходимо обсуждать нюансы с его представителями. Но значения Клэя для этого клуба... мы очень хотим, чтобы он вернулся», – заявил Керр.

34-летний баскетболист в межсезонье станет свободным агентом. Он провел всю карьеру в «Голден Стэйт» и четыре раза становился чемпионом НБА.

В матче плей-ин с «Кингз» у Клэя 0 очков за 32 минуты.

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37 комментариев
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Несколько удачных игр в регулярке не повод продлевать контракт. А если он останется, то должен играть не в старте, а быть в ротации со временем по уровню его игры.
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Мы очень хотим, чтобы он вернулся... на ветеранский минимум.
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Да не Стив, Клей уже выглядит сбитым лётчиком. Свой прайм парнишка прошёл. Плюсом две серьёзные травмы. Я думаю на бенч куда-нибудь его в контендер
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Разве тренер скажет по другому?) Клэя можно оставлять, но только на скамейку и ограниченные минуты. Вопрос только, хочет ли он сам этого и за меньшие деньги
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Ответ Я из Ленинграда.
... Никто не обменяет и никуда не уйдёт.... До первых шагов и реакции Стефена. А это зависит от того , что нужно будет Стефену в новом сезоне... И нужно ли будет ему....
Да а чё Стеф. Стеф человек, кажется, добродушный и наверное преданный, он будет поддерживать своего кореша до последнего.
Но, блин, 0 очков в важнейшем матче, это, конечно, просто ярчайшая точка и жирнейший намёк.
Керр, по ходу, либо лицемер, и говорит одно, а на деле хочет и будет способствовать уходу Клэя, либо совсем плюшевый, и говорит всё как есть. Если лидер команды НБА (Стеф) может быть по совместительству ещё и просто добрым челом, то главный тренер таким быть уже не должен. Осталось только генмену быть просто хорошим мужиком)
Хотя, справедливости ради, Керр и не сказал, что Томпсону надо предлагать больший контракт.
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Это план Керра,чтобы получить неустойку? А иначе зачем ставить в основу и держать это тело 30+ минут на площадке?
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Как ни странно, такое выступление только сыграло на руку ГСВ. Если раньше еще были какие-то остатки гордыни, то теперь Клэя во все стороны продавят в новом контракте
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Второй год говорю, Томпсон это балласт. Сегодня был финальный позор....именно этот балласт и слил игру и сезон. Хотя и Уиггинс недалеко ушел.
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Точно и Криса Пола оставьте ещё на пару сезонов, тогда за первый пик будет ГСВ бороться, а не за выход в ПО.
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Не, пусть лучше уходит и показывает свои 4 пальца в других местах. 0 из 10 в самом важном матче сезона - это днище!
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Да и ты сам далеко не ушел, Керр. Убирать игроков, которые хотя бы что-то делают и выпускать типов, которые ничего не могут сделать
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А зачем Клея вообще на скамейку в конце посадили. Надо было давить его до конца, пока на минималку не согласится.
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0-очков за 32-минуты это наверняка какой нибудь рекорд в НБА скорее всего
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значит точно на выход
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Керр упрямый осел, как же он достал, пока его не выгонят ничего не изменится. Стэфа только жалко...
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Танковать что ли хотят?
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"Обсуждать нюансы" (согласен на минималку?).
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Ответ Док Аксель
Ожидания Керра это его проблемы и как следствие игра и результат команды. Его видение игры и ротация игроков по ходу матча в регулярке в сезоне тому подтверждение.
я к этому и говорю, что Керр предвзят по отношению к Томпсону. Тут, если оставлять, то руководство как-то должно обозначить, что Клэй - в первую очередь скамеечник. Как в том же "Человек, изменивший все", когда ГМ персонально вмешивался в работу тренера, чтобы система таки заработала. Надавить на Стивушку, мол, будешь ерипениться и выпускать на лишние минуты без причины - поедешь раньше времени рыбачить. Или тупо обменяем Томпсона, чтобы соблазна не было))
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Ответ Archer_Great
если его оставят, то это уже будет дело Керра, как его использовать. А коуч, прямо скажем, предвзят в этом вопросе, что видно из его же сказанных слов: он верит, что Клэй еще магёт, поэтому будет продолжать давать ему добротные минуты, даже если будет как сегодня 0/10
Ожидания Керра это его проблемы и как следствие игра и результат команды. Его видение игры и ротация игроков по ходу матча в регулярке в сезоне тому подтверждение.
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Ответ boller_73
Разве тренер скажет по другому?) Клэя можно оставлять, но только на скамейку и ограниченные минуты. Вопрос только, хочет ли он сам этого и за меньшие деньги
Док может сказать по другому)
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Ответ Nbw77785
3 важнейших игры сезона Клэй провалил. С Далласом, НОП, САК. Сыграй хоть в одной нормально, ГСВ Бы были еще в игре. Минималка или аут.
Не, ну минималку ему ГСВ не рискнут предложить, это слишком неуважительно. Но договориться на сумму меньше 10 млн можно, это более менее адекватная сумма
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Ответ manoodzhidybrovskii@icloud.com
Ребята саберитес через а как абринес в Евролиге товарищ момент достоин каждого доллара, да игра весьма не его сегодня но вы его помните за 11 трёшку ща третью четверть за те 4 гайки, поэтому вил си то ли еще будет
Трёшек я чёто набросался
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Ответ Док Аксель
Несколько удачных игр в регулярке не повод продлевать контракт. А если он останется, то должен играть не в старте, а быть в ротации со временем по уровню его игры.
если его оставят, то это уже будет дело Керра, как его использовать. А коуч, прямо скажем, предвзят в этом вопросе, что видно из его же сказанных слов: он верит, что Клэй еще магёт, поэтому будет продолжать давать ему добротные минуты, даже если будет как сегодня 0/10
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Ответ culpa
Да а чё Стеф. Стеф человек, кажется, добродушный и наверное преданный, он будет поддерживать своего кореша до последнего. Но, блин, 0 очков в важнейшем матче, это, конечно, просто ярчайшая точка и жирнейший намёк. Керр, по ходу, либо лицемер, и говорит одно, а на деле хочет и будет способствовать уходу Клэя, либо совсем плюшевый, и говорит всё как есть. Если лидер команды НБА (Стеф) может быть по совместительству ещё и просто добрым челом, то главный тренер таким быть уже не должен. Осталось только генмену быть просто хорошим мужиком) Хотя, справедливости ради, Керр и не сказал, что Томпсону надо предлагать больший контракт.
Керра тоже можно понять... 10 лет -он точно ,лучше всех знает этих ребят. А от Стефа , жду больше передач-не подборов , ни 3 очковых... Пока они играют и тренируют остаётся ВЕРА.
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Ответ manoodzhidybrovskii@icloud.com
Ребята саберитес через а как абринес в Евролиге товарищ момент достоин каждого доллара, да игра весьма не его сегодня но вы его помните за 11 трёшку ща третью четверть за те 4 гайки, поэтому вил си то ли еще будет
За те халаты против Тандер он воин по жизни топчет на яхте мили умеет кидать не 0/10 конечно, но бывают игру делают стили
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Керр, НЕ НАДО!!!
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Ребята саберитес через а как абринес в Евролиге товарищ момент достоин каждого доллара, да игра весьма не его сегодня но вы его помните за 11 трёшку ща третью четверть за те 4 гайки, поэтому вил си то ли еще будет
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Я, кстати, допускаю, что у Клэя ещё могут быть хорошие сезоны. Но точно не под руководством Керра. Вообще, где это видано, чтобы одна половина жопы сваливала, а другая оставалась? Ушёл Майерс - вали и Керр.
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скорее всего этот матч будет холодным душем для Клэя и он пойдёт на существенное сокращение зарплаты.
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Карьера Томпсона подходит к концу. Физически он сдал + две серьезные травмы из-за которых он пропустил 2,5 сезона. Керр будет его выпускать в старте надеясь что тот как-нибудь накидает 30+ очков, при условии продления контракта.
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