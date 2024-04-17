Дрэймонд Грин: «Мы хотим сохранить Клэя Томпсона»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин высказался о будущем Клэя Томпсона.

Защитник «Уорриорз» этим летом становится свободным агентом.

«Мы хотим сохранить Клэя Томпсона. Нам довелось через многое пройти: невероятные взлеты, обидные падения. Но общим знаменателем в данном вопросе является то, что мы прошли через каждый из этих сценариев вместе. Нет сомнений, что мы хотим продолжить делать то, что делали. При это я понимаю, что Клэю предстоит принимать решение – лучшее решение для него. То же самое можно сказать и про команду.

У меня нет причин думать, что группа владельцев нашего клуба не позаботится о нас. Есть много организаций, которые будут делать только то, что лучше для организации. «Голден Стэйт» в этот список не входит», – заявил форвард «воинов».

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30 комментариев
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Нужно жить настоящим
На сегодня Клэй игрок скамейки и только на таких условиях можно обсуждать продление .
А то эти разговоры про бро с которым мы брали вершины никакого отношения к реальности не имеют.
Клэй сдал и время 2 звезды в прошлом
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+25
Если владелец команды согласен, чтобы вы с Томпсоном несколько лет валяли дурака, получая не маленькие деньги, если болельщики ГСВ согласны, чтобы ещё несколько лет ГСВ болтался в нижней части таблицы и не только не боролся за чемпионство, но даже не выходи в плей-офф, то конечно можете продолжать играть вместе в ГСВ.
+21
-2
+19
а вы болельщиков спросили? хочется ли им еще n лет смотреть на эти мучения? сам не болельщик гсв, но даже мне было больно видеть 34-летнего мужчину, не отдающего себе отчет в том, что он жестко сдал, кричащего про максималку, показывающего кому ни попадя 4 пальца и дающего 0 очков на 10 попытках в самой важной игре сезона
+17
-2
+15
А чё за Дюранта так не боролись? Тупо слили его, а потом удивляются почему ушел.
+17
-2
+15
У меня нет причин думать, что группа владельцев нашего клуба не позаботится о нас. Даешь 3 максималки, 300 миллионов налога и давай рассказывать сказки как вы будете всех побеждать. Попутно Клей Томпсон будет показывать 4 пальца, а Стиви оправдываться как громко играет музыка. Лучшая перспектива для самого жадного владельца лиги. Майерсу не хватило морально терпеть этот балаган, но он хотя бы нашел в себе силы уйти в отставку.
+15
-6
+9
Ответ Андриан Безруких
Хоть бы сохранили. Чтобы в следующем сезоне и в плей- ин не вышли.
там в следующем сезоне и Хьюстон может стрельнуть (уже в этом году выдавали винстрики приличные), и вряд ли собираются проваливаться Денвер, Миннесота, Оклахома, Клипперс, Финикс, Даллас, Сакраменто, Лейкерс и пеликаны, шпоры могут построить что-то более опасное, Мемфис с Морантом так плох уже не будет, борьба адская ожидается
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+9
Мда уж.
+7
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+7
сохранить ДЛЯ ЧЕГО?
+6
0
+6
Хоть бы сохранили. Чтобы в следующем сезоне и в плей- ин не вышли.
+5
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+4
Ради душевного спокойствия Карри Клэя оставят. Стёпа не прочь предпринять ещё один поход за титулом, но с этими двумя это вряд ли возможно.
+3
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+3
Ответ 711M
а вы болельщиков спросили? хочется ли им еще n лет смотреть на эти мучения? сам не болельщик гсв, но даже мне было больно видеть 34-летнего мужчину, не отдающего себе отчет в том, что он жестко сдал, кричащего про максималку, показывающего кому ни попадя 4 пальца и дающего 0 очков на 10 попытках в самой важной игре сезона
Если бы владельцы клубов спрашивали мнение болельщиков, вместо НБА была бы, примерно, ВТБ.
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А, ну понятно, в следующем сезоне значит за лотерейный пик будут бороться. Таких как сегодня игр Клэй выдает через раз, только иногда набирает ненужные уже по сути 10+ очков, когда все ясно в игре уже и вроде как не все так плохо, а сегодня показательно было.
Жалко Стэфа больше всего, у него вроде ещё есть порох, но он сам сделал этот выбор, мог бы ультиматум поставить, но не хочет, а значит, все устраивает.
Только бы разговоров не было бы о победах и т.д , надеюсь, что смирятся ГС и их болельщики со своим местом и будут молча доигрывать свои сезоны вместе все, проигрывая.
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мы это кто? он уже акционером стал? ему бы себя сохранить... так то оба на пенсию, ничего дать команде, желающей попасть в ПО они уже точно не смогут.
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Ответ 711M
а вы болельщиков спросили? хочется ли им еще n лет смотреть на эти мучения? сам не болельщик гсв, но даже мне было больно видеть 34-летнего мужчину, не отдающего себе отчет в том, что он жестко сдал, кричащего про максималку, показывающего кому ни попадя 4 пальца и дающего 0 очков на 10 попытках в самой важной игре сезона
да ладно, манипулировать фанатами плевое дело. у детройта или вашингтона же болельщики не умерли. тем более матчи гс забиты под завязку.
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да сохраняйте, просто платите в 2 раза меньше и давайте в 2 раза меньше минут и бросков
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Ответ Ивванов
Любишь Дюранта и переживаешь за него?
Обидно за династию.
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Вопрос только в аппетите Клея и готовности принять неизбежное старение, уменьшение зарплаты, бросков и минут. Игрок его статистики, навыков и роли в команде может стоит 60 на 3 и все будут довольны
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"Данливи, спаси и сохрани, аминь".
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Ну как будто ГСВ могут его сохранить не смотря ни на что. Это не Бостон кинувший Айзию Томаса и Смарта
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Клэй получил от команды все что можно, 2+ года не играл, ему давали 2й, 3й, 30й шансы - чувак, иди уже на сторону, не топи команду. Без него и Пола можно докупить норм игрока-двух, молодежь подрастет - в плове еще вполне можно пошуметь. Ну, а если Кеша решит уйти из Солнышек...))
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легче сказать кому следует остаться,чем уйти)
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Самое то, да. 50 лямов ему дайте, чтобы конкуренты порадовались

Вряд ли он собирается играть за ветеранский минимум
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Ответ Rodbert
А чё за Дюранта так не боролись? Тупо слили его, а потом удивляются почему ушел.
Ему вроде предлагали 4 летний контракт на 223 млн долларов, попытались сохранить предложив максималку, но Дюрант решил попытаться построить свое наследие.
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Ответ AlphaBeast
Ему вроде предлагали 4 летний контракт на 223 млн долларов, попытались сохранить предложив максималку, но Дюрант решил попытаться построить свое наследие.
Я про игроков говорю, никто публично не поддержал. А зачем подписываться, если с тобой не хотят играть?
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Ответ Rodbert
Я про игроков говорю, никто публично не поддержал. А зачем подписываться, если с тобой не хотят играть?
Ну не хотел играть с ним только Грин.
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Ответ AlphaBeast
Ну не хотел играть с ним только Грин.
Грин лидер всей этой банды, он по сути высказал общие настроения и никто не возражал. Его не приняли в семью.
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Ответ SopTecret
Самое то, да. 50 лямов ему дайте, чтобы конкуренты порадовались Вряд ли он собирается играть за ветеранский минимум
50 за 3 года неплохо. Но учитывая налог на роскошь, лучше и меньше
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