Дрэймонд Грин: «Мы хотим сохранить Клэя Томпсона»

Дрэймонд Грин высказался о будущем Клэя Томпсона.

Защитник «Уорриорз» этим летом становится свободным агентом.

«Мы хотим сохранить . Нам довелось через многое пройти: невероятные взлеты, обидные падения. Но общим знаменателем в данном вопросе является то, что мы прошли через каждый из этих сценариев вместе. Нет сомнений, что мы хотим продолжить делать то, что делали. При это я понимаю, что Клэю предстоит принимать решение – лучшее решение для него. То же самое можно сказать и про команду.

У меня нет причин думать, что группа владельцев нашего клуба не позаботится о нас. Есть много организаций, которые будут делать только то, что лучше для организации. « » в этот список не входит», – заявил форвард «воинов».