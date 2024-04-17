Дрэймонд Грин: «Мы хотим сохранить Клэя Томпсона»
Дрэймонд Грин высказался о будущем Клэя Томпсона.
Защитник «Уорриорз» этим летом становится свободным агентом.
«Мы хотим сохранить Клэя Томпсона. Нам довелось через многое пройти: невероятные взлеты, обидные падения. Но общим знаменателем в данном вопросе является то, что мы прошли через каждый из этих сценариев вместе. Нет сомнений, что мы хотим продолжить делать то, что делали. При это я понимаю, что Клэю предстоит принимать решение – лучшее решение для него. То же самое можно сказать и про команду.
У меня нет причин думать, что группа владельцев нашего клуба не позаботится о нас. Есть много организаций, которые будут делать только то, что лучше для организации. «Голден Стэйт» в этот список не входит», – заявил форвард «воинов».
На сегодня Клэй игрок скамейки и только на таких условиях можно обсуждать продление .
А то эти разговоры про бро с которым мы брали вершины никакого отношения к реальности не имеют.
Клэй сдал и время 2 звезды в прошлом
Жалко Стэфа больше всего, у него вроде ещё есть порох, но он сам сделал этот выбор, мог бы ультиматум поставить, но не хочет, а значит, все устраивает.
Только бы разговоров не было бы о победах и т.д , надеюсь, что смирятся ГС и их болельщики со своим местом и будут молча доигрывать свои сезоны вместе все, проигрывая.
Вряд ли он собирается играть за ветеранский минимум