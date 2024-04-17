Клэй Томпсон ненадолго задержался на площадке после матча, который может стать для него последним за «Уорриорз»
Клэй Томпсон, возможно, провел последний матч за «Голден Стэйт».
Защитник «Уорриорз» ненадолго задержался на площадке после игры плей-ин с «Кингз» (94:118), поражение в которой завершило сезон «воинов».
Томпсон выдал 0 из 10 с игры (0 из 6 из-за дуги) и не набрал ни одного очка за 32 минуты на площадке.
34-летний баскетболист в межсезонье станет свободным агентом. Он провел всю карьеру в «Голден Стэйт» и четыре раза становился чемпионом НБА.
Так что странный пример какой-то.
Льюис так-то в Орландо на матч звезд попадал и реальной звездой был, а не бывшей