Клэй Томпсон ненадолго задержался на площадке после матча, который может стать для него последним за «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Баскетбол - видео Клэй Томпсон НБА плей-ин Баскетбол

Клэй Томпсон, возможно, провел последний матч за «Голден Стэйт».

Защитник «Уорриорз» ненадолго задержался на площадке после игры плей-ин с «Кингз» (94:118), поражение в которой завершило сезон «воинов».

Томпсон выдал 0 из 10 с игры (0 из 6 из-за дуги) и не набрал ни одного очка за 32 минуты на площадке.

34-летний баскетболист в межсезонье станет свободным агентом. Он провел всю карьеру в «Голден Стэйт» и четыре раза становился чемпионом НБА.

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27 комментариев
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Да, не так это должно было выглядеть... Представлялось, что большая тройка уйдёт в закат как-то с достоинством. Но если на все вызовы обстоятельств только тыкать всем четыре пальца, жизнь рано или поздно покажет тебе один.
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Подумал, вот сюда перейду, хорошая арена
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Хотел наверное четыре пальца показать) Но если без шуток жаль Клея, в последних матчах неплохо так попадал. Так уйти из династии будет совсем печально.
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Ответ ST-L
Комментарий скрыт
Жаль не в плане того, как он провел карьеру и чего добился, а то, как он её, по сути, заканчивает.
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Очень жаль, если это его последний матч за ГСВ. Не такого финала он заслужил.
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Ответ TurboMen
ему нужна роль как у Портера в Денвере, зачем он берёт на себе все эти сложные броски, это совсем не его уже!
Портер как раз много сложных бросков на себя и берёт. Только попадает. И Клэй их раньше попадал.
Так что странный пример какой-то.
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ему нужна роль как у Портера в Денвере, зачем он берёт на себе все эти сложные броски, это совсем не его уже!
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Ответ TurboMen
ему нужна роль как у Портера в Денвере, зачем он берёт на себе все эти сложные броски, это совсем не его уже!
ну да, сейчас омолодится на 10 лет, и станет Портером. В возрасте Портера Клэй выдавал стату, до которой еще ни разу Портер не дотянулся. физиологию не обманешь
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Ответ ST-L
да ладно, это просто работа.
Ну просто сравни как Коби закончил в ЛАЛ 60 очков и эпик камбэк. И Клэй 0 очков 0/10 и позор полный.. Последнее воспоминание всегда яркое..
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Ответ Starkom
Портер как раз много сложных бросков на себя и берёт. Только попадает. И Клэй их раньше попадал. Так что странный пример какой-то.
стоять на дуге и ждать скидки это сложный бросок? Это типичный ролевик, от которого нужен исключительно дальний бросок.
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Ответ Бондарев Олег
Так не платите, вас же никто не заставляет.
Грин заставляет.)
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Ответ Леонид Леонид
А 43 млн заслужил?)
Так не платите, вас же никто не заставляет.
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Ответ Azat LA
Меня в Вашем тексте только какой-то Решард смутил. :)
Как то на Сетанте комментатор так его назвал. Так и я тоже привык так его называть)
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Ответ верю_в_волшебство)
Вот не надо в Орландо, а? нашли тоже место для пенсии чужих бывших звезд. Льюис так-то в Орландо на матч звезд попадал и реальной звездой был, а не бывшей
Рашард один моих любимых игроков того Орландо. Один из первых растягивающих бигменов. Но он уж не был версией Сиэтла. Был один из добротных околозвездых ролевиков вместе с Хеду и мать его Джамиром Нельсоном ( как же жопа горела от него). По настоящему звездой там был только Ховард. То что ездил на матч всех звёзд не значит что был звёздой как бы это странно не звучало. Можно вспомнить Атланту Буденхольцера. Где были приглашены на матч Тиг, Хорфорд, Корвер и Милсап. Но по факту звездой там был только Буденхольцер) как то так
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Ответ Адилет Сапаров
Может действительно перейти в Орландо. Опять же не ясно как себя покажут Меджик в ПО. Возможно зайдут далеко и окажется что он вообще не нужен. Но если судить по состоянию на сегодня Клей будет там к месту. Возможно перезапустит карьеру. Будет этаким Решардом Льюисом для Орландо своего времени. А то грустно так завершать карьеру. Хочется истории по типу Роуза с 50 очками за Миньку, или вывод Вашика в ПО Веструком.
Вот не надо в Орландо, а? нашли тоже место для пенсии чужих бывших звезд.
Льюис так-то в Орландо на матч звезд попадал и реальной звездой был, а не бывшей
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Ответ Адилет Сапаров
Может действительно перейти в Орландо. Опять же не ясно как себя покажут Меджик в ПО. Возможно зайдут далеко и окажется что он вообще не нужен. Но если судить по состоянию на сегодня Клей будет там к месту. Возможно перезапустит карьеру. Будет этаким Решардом Льюисом для Орландо своего времени. А то грустно так завершать карьеру. Хочется истории по типу Роуза с 50 очками за Миньку, или вывод Вашика в ПО Веструком.
Меня в Вашем тексте только какой-то Решард смутил. :)
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выступление в этом матче было эпичным для Томпсона, подчеркивая логичный финиш для него в этой команде
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