Стефен Карри: «Не могу представить себя без Томпсона и Грина»

Стефен Карри ответил на вопрос о будущем костяка «Уорриорз».

Лидер « » выразил надежду на продолжение совместного выступления с и , отметив при этом, что команда должна меняться и развиваться с целью претендовать на победу.

«Не могу представить себя без этих двух парней. Я понимаю, что лига меняется, и есть много обстоятельств, сопровождающих этот вопрос. Мы не будем играть вечно… Знаю, что они хотят побеждать, и я хочу побеждать. Это все, о чем я беспокоюсь.

Мы понимаем, что лига меняется. Мы становимся старше, так что нам просто необходимо продолжать развиваться, чтобы уметь подстраиваться и выигрывать матчи. Но мы уже вложили в это много времени. Я еще никогда так не вкалывал, чтобы подготовиться к этому сезону и играть на том уровне, которого сам ожидаю. И двое этих парней прошли через это вместе со мной.

Больше всего мне хочется побеждать. Знаю, что это возможно, не сомневаюсь. Я знаю, что летом будет много разговоров и попыток подготовить себя к победам, что бы это ни значило. Надеюсь, что именно таков будет итоговый результат», – сказал .