Стефен Карри: «Не могу представить себя без Томпсона и Грина»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Стефен Карри ответил на вопрос о будущем костяка «Уорриорз».

Лидер «Голден Стэйт» выразил надежду на продолжение совместного выступления с Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином, отметив при этом, что команда должна меняться и развиваться с целью претендовать на победу.

«Не могу представить себя без этих двух парней. Я понимаю, что лига меняется, и есть много обстоятельств, сопровождающих этот вопрос. Мы не будем играть вечно… Знаю, что они хотят побеждать, и я хочу побеждать. Это все, о чем я беспокоюсь.

Мы понимаем, что лига меняется. Мы становимся старше, так что нам просто необходимо продолжать развиваться, чтобы уметь подстраиваться и выигрывать матчи. Но мы уже вложили в это много времени. Я еще никогда так не вкалывал, чтобы подготовиться к этому сезону и играть на том уровне, которого сам ожидаю. И двое этих парней прошли через это вместе со мной.

Больше всего мне хочется побеждать. Знаю, что это возможно, не сомневаюсь. Я знаю, что летом будет много разговоров и попыток подготовить себя к победам, что бы это ни значило. Надеюсь, что именно таков будет итоговый результат», – сказал Карри.

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36 комментариев
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ну значит будешь доигрывать остаток прайма в плей инах, зато вместе
+69
-2
+67
Ответ Vova Jmur
ну значит будешь доигрывать остаток прайма в плей инах, зато вместе
отличная перспектива. все спортивные цели достигнуты, друзья рядом, миллионы на счету, комфортно. всем бы так
+60
-6
+54
>Не могу представить себя без этих двух парней
>Больше всего мне хочется побеждать

Pick one, как говорится
+36
0
+36
пора принять это уже и на выход обоих, хоть Томпсон один из моих любимчиков ну даже я уже не могу его защищать, ушло время , а с кукушкой грина тоже ничего не сделаешь уже , пора отпускать
+18
-2
+16
Ответ ST-L
тебе лучше знать конечно, но карри похож на разумного чел, а не жертву гормонов. победы дают много денег, и именно поэтому всем хочется побеждать. а когда тебе 35+, очень многое у тебя уже есть, ты можешь и не играя генерить состояние, как доказал Майкл.
"Победы дают много денег, и именно поэтому всем хочется побеждать"

Лол, нет, не поэтому)
Великих спортсменов отличает как раз то, что они не теряют мотивацию и после одного чемпионства, и после двух, и после трех. Ради чего так напрягается Леброн, ради денег? Ради чего Карри в 34 отдал всего себя ради 4-го титула, имея максимальный контракт и десятки миллионов с рекламы? Ради чего Роналду до 37 играл в Европе, при этом зарабатывая миллионы с одного рекламного поста в инстаграмме? Ради чего Фернандо Алонсо в 42 все еще в Формуле-1? Всё ради денег, видимо. Ничего глупее давно не читал
+17
-3
+14
Ритуальные речи произнесены а теперь пора избавиться от Томпсона
+8
0
+8
Ответ Fazy10
пора принять это уже и на выход обоих, хоть Томпсон один из моих любимчиков ну даже я уже не могу его защищать, ушло время , а с кукушкой грина тоже ничего не сделаешь уже , пора отпускать
нба это медиа бизнес, и много денег, очень много денег. только фанаты грезят титулами и наследием. а эта троица одни из главных медиа активов
+10
-3
+7
И Керр такой: "Ребята (folks), а как же я?))
+5
0
+5
Ответ ST-L
типичный наивный фанат))
Аргументы? Не слышали
+6
-1
+5
Ответ ST-L
отличная перспектива. все спортивные цели достигнуты, друзья рядом, миллионы на счету, комфортно. всем бы так
Вот именно)
Многие почему-то считают, что Карри должен быть прям чем-то недовольным, что должен требовать обмена Томпсона и прочих. Но с чего бы? Любые обмены не факт, что гарантирую чемпионство даже ,если офис все сделает прям гениально.

Мне импонирует ГСВ и я бы не хотел , чтобы команда на данном этапе пыталась полностью перестроится просто ради шанса добыть пятое чемпионство. Пусть играю так, закончат карьеру вместе. Не удивлюсь, если Клею все-таки выпишут хорошие деньги , но на два года. Грин также подписался, чтоб последний год совпал с Карри.
+6
-3
+3
в этом твоя проблема...
+3
0
+3
Ответ Kemal Gul
"Победы дают много денег, и именно поэтому всем хочется побеждать" Лол, нет, не поэтому) Великих спортсменов отличает как раз то, что они не теряют мотивацию и после одного чемпионства, и после двух, и после трех. Ради чего так напрягается Леброн, ради денег? Ради чего Карри в 34 отдал всего себя ради 4-го титула, имея максимальный контракт и десятки миллионов с рекламы? Ради чего Роналду до 37 играл в Европе, при этом зарабатывая миллионы с одного рекламного поста в инстаграмме? Ради чего Фернандо Алонсо в 42 все еще в Формуле-1? Всё ради денег, видимо. Ничего глупее давно не читал
Да это менталитет нищих, что ты объясняешь, они думают появятся деньги в их жизни и это всё поменяет, но деньги это просто средство для лучшей жизни, счастья они не приносят, счастье приносит хорошая семья, самореализация, здоровье, а деньги просто дают некое спокойствие, чтобы ты мог всё это достичь. Поэтому Карри, ЛеБрон, Роналду и все остальные явно не ради денег продолжают пахать каждый день, но нищим это сложно понять)
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Ответ eraser2
Значит, прощай плей-офф навсегда...
ох уж эти паникеры, уже успели и кремировать и развеять прах, навсегда.
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Возможно, ГС стоит перетряхнуть состав и скинуть не только Клея, но и Дрэ пока он еще в цене. Те же ЛАЛ, думаю, с руками оторвут Грина, да и Брон будет доволен. У ГС все еще есть Карри, который по-прежнему хорош, есть хорошая молодежь: Куминга, Муди, Подземски. Добавить полезных ролевиков и перестройка может пройти не так болезненно.
+3
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Ответ Mr.BadGuy
Я бы на месте ГСВ подумал об обмене Карри, все равно в перестройку идти. У ЛАЛ летом три пика и Остин Ривс, которого можно толкнуть дальше по рукам еще за пик.
А кто филлером будет? у Карри 50 млн., у Ривза - 12
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Ответ michaeli
Они не будут перестраиваться пока Стэф играет. Вся их хорошая молодёжь не смогла заменить одного Клэя
Вы имеете в виду, что плюсовой Муди играл 15 мин, а Клэй 30 в последнем матче? Так вопрос с заменами на Керре. Справился ли он?
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Ответ Answer1
Возможно, ГС стоит перетряхнуть состав и скинуть не только Клея, но и Дрэ пока он еще в цене. Те же ЛАЛ, думаю, с руками оторвут Грина, да и Брон будет доволен. У ГС все еще есть Карри, который по-прежнему хорош, есть хорошая молодежь: Куминга, Муди, Подземски. Добавить полезных ролевиков и перестройка может пройти не так болезненно.
Они не будут перестраиваться пока Стэф играет. Вся их хорошая молодёжь не смогла заменить одного Клэя
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Ответ Адмирал МакКряк
>Не могу представить себя без этих двух парней >Больше всего мне хочется побеждать Pick one, как говорится
компромисс будет, если ваше pick one относится к первому предложению. Надо выбрать одного из двух парней. Судя по качеству игры и контракту - Грина.
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Ответ Victor Adler
Все хотят побеждать , но 22 очка и 6 потерь -это не результат супер снайпера в важнейшей игре.
Суперснайпер не может тянуть и за другого суперснайпера, у которого 0. И кто вообще поддержал Карри в этом матче? Уиггинс с его 4 из 11-ти? Смешно
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Стэф ты конечно можешь попросить оставить своих корешей в команде до твоего ухода, понятно что с ними тебе комфортно. И скорее всего тебе пойдут навстречу, только больше не говори о желании побеждать и иных чемпионских амбицииях вашей династии, об этом придется забыть и просто доигрывать свою карьеру в серенькой команде каждый год бьющейся за выход в плей-ин....)))
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Все хотят побеждать , но 22 очка и 6 потерь -это не результат супер снайпера в важнейшей игре.
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Рано или поздно, это случится, но уже получается что поздновато)
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сложный выбор Карри между борьбой за победы и кайфом с друзьями, объединить воедино шансов мало, а вот что будет делать клуб - вопрос. Дожидаться полного развала Грина и Томпсона, чтобы потом с полного нуля собираться?
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Я бы на месте ГСВ подумал об обмене Карри, все равно в перестройку идти. У ЛАЛ летом три пика и Остин Ривс, которого можно толкнуть дальше по рукам еще за пик.
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Забудьте уже эти имена. Их время прошло.
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