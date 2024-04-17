Стефен Карри: «Не могу представить себя без Томпсона и Грина»
Стефен Карри ответил на вопрос о будущем костяка «Уорриорз».
Лидер «Голден Стэйт» выразил надежду на продолжение совместного выступления с Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином, отметив при этом, что команда должна меняться и развиваться с целью претендовать на победу.
«Не могу представить себя без этих двух парней. Я понимаю, что лига меняется, и есть много обстоятельств, сопровождающих этот вопрос. Мы не будем играть вечно… Знаю, что они хотят побеждать, и я хочу побеждать. Это все, о чем я беспокоюсь.
Мы понимаем, что лига меняется. Мы становимся старше, так что нам просто необходимо продолжать развиваться, чтобы уметь подстраиваться и выигрывать матчи. Но мы уже вложили в это много времени. Я еще никогда так не вкалывал, чтобы подготовиться к этому сезону и играть на том уровне, которого сам ожидаю. И двое этих парней прошли через это вместе со мной.
Больше всего мне хочется побеждать. Знаю, что это возможно, не сомневаюсь. Я знаю, что летом будет много разговоров и попыток подготовить себя к победам, что бы это ни значило. Надеюсь, что именно таков будет итоговый результат», – сказал Карри.
>Больше всего мне хочется побеждать
Pick one, как говорится
Лол, нет, не поэтому)
Великих спортсменов отличает как раз то, что они не теряют мотивацию и после одного чемпионства, и после двух, и после трех. Ради чего так напрягается Леброн, ради денег? Ради чего Карри в 34 отдал всего себя ради 4-го титула, имея максимальный контракт и десятки миллионов с рекламы? Ради чего Роналду до 37 играл в Европе, при этом зарабатывая миллионы с одного рекламного поста в инстаграмме? Ради чего Фернандо Алонсо в 42 все еще в Формуле-1? Всё ради денег, видимо. Ничего глупее давно не читал
Многие почему-то считают, что Карри должен быть прям чем-то недовольным, что должен требовать обмена Томпсона и прочих. Но с чего бы? Любые обмены не факт, что гарантирую чемпионство даже ,если офис все сделает прям гениально.
Мне импонирует ГСВ и я бы не хотел , чтобы команда на данном этапе пыталась полностью перестроится просто ради шанса добыть пятое чемпионство. Пусть играю так, закончат карьеру вместе. Не удивлюсь, если Клею все-таки выпишут хорошие деньги , но на два года. Грин также подписался, чтоб последний год совпал с Карри.