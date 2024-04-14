Евгений Богачев: «Ненад Димитриевич заслуживает звания MVP»

Евгений Богачев заявил, что Ненад Димитриевич заслуживает звания MVP сезона.

— Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что лига обычно признает MVP регулярного сезона игрока из команды, занявшей первое место. Кто из вашего клуба достоин этого?

— Мое мнение, что в нашей команде звание MVP по праву заслуживает . Он стабилен и забивает очень много. Яркое тому подтверждение — последний матч с ЦСКА, где он набрал 40 очков. У него очень высокая эффективность, — сказал президент .