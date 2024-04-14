Евгений Богачев: «Ненад Димитриевич заслуживает звания MVP»

Теги УНИКС Илона Корстин Евгений Богачев Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Евгений Богачев заявил, что Ненад Димитриевич заслуживает звания MVP сезона.

— Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что лига обычно признает MVP регулярного сезона игрока из команды, занявшей первое место. Кто из вашего клуба достоин этого?

— Мое мнение, что в нашей команде звание MVP по праву заслуживает Ненад Димитриевич. Он стабилен и забивает очень много. Яркое тому подтверждение — последний матч с ЦСКА, где он набрал 40 очков. У него очень высокая эффективность, — сказал президент УНИКСа.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий