Ненад Димитриевич провел лучший матч в Лиге ВТБ – 40 очков в игре против ЦСКА

Теги ЦСКА УНИКС Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Ненад Димитриевич провел свой лучший матч в Единой лиге ВТБ.

Разыгрывающий УНИКСа в победной встрече с ЦСКА установил личные рекорды карьеры по результативности (40 очков) и коэффициенту полезности (52 балла). И тот, и другой показатель – второй результат в лиге сезона-2023/24.

Димитриевич реализовал рекордные для себя 7 трехочковых, а также записал на свой счет 9 передачи и 6 подборов.

УНИКС обыграл ЦСКА со счетом 88:78 и впервые в истории клуба стал победителем регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

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1 комментарий
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Нено в огне. Но плохо, что УНИКС держится только на одном игроке. Большего бюджет не позволяет.
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