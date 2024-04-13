Ненад Димитриевич провел лучший матч в Лиге ВТБ – 40 очков в игре против ЦСКА
Ненад Димитриевич провел свой лучший матч в Единой лиге ВТБ.
Разыгрывающий УНИКСа в победной встрече с ЦСКА установил личные рекорды карьеры по результативности (40 очков) и коэффициенту полезности (52 балла). И тот, и другой показатель – второй результат в лиге сезона-2023/24.
Димитриевич реализовал рекордные для себя 7 трехочковых, а также записал на свой счет 9 передачи и 6 подборов.
УНИКС обыграл ЦСКА со счетом 88:78 и впервые в истории клуба стал победителем регулярного чемпионата Лиги ВТБ.