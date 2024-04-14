Илона Корстин о том, кто получит приз MVP сезона: «Думаю, что вчера мы получили ответ на этот вопрос»

Илона Корстин намекнула, что Ненад Димитриевич будет признан MVP сезона-23/24.

«Я думаю, что вчера мы получили ответ на этот вопрос. Я слышала, как вы обсуждали варианты, но вы на правильном пути.

Я не буду сейчас озвучивать конкретный ответ на этот вопрос, но у нас есть правило давать MVP регулярного чемпионата игроку из команды, которая заняла первое место. Здесь, мне кажется, ответ очевиден.

Мы думали о Рэтан-Мэйсе, в какой-то момент думали о , но он получил травму. Рэтан- – конечно, очень яркий игрок, и мы очень рады, что он играет у нас в чемпионате, но по сути он уже выиграл один приз – «Самый результативный игрок». И, скорее всего, у него будет еще другой приз, но об этом мы скажем чуть позже», – сказала генеральный директор лиги ВТБ.

Вчера разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич набрал 40 очков в победном матче против ЦСКА (88:78) за первое место по итогам регулярного чемпионата.