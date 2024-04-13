Велимир Перасович: «Обыграли ЦСКА во многом благодаря выдающейся игре Димитриевича и Рейнольдса в атаке»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Ненад Димитриевич Баскетбол

Велимир Перасович поделился впечатлениями от победного матча с ЦСКА (88:78).

«Как мы ожидали, матч за первое место в регулярном чемпионате получился чрезвычайно тяжелым. Подчеркну, что для УНИКСа победа на данном этапе сезона стала первой в его истории. С чем я поздравляю своих игроков, президента клуба Евгения Богачева, его семью, а также сотрудников. Это большой успех.

Отдельно отмечу Нено Димитриевича, забившего 40 очков и установившего личный рекорд результативности, а также Джалена Рейнольдса. Сегодня мы обыграли ЦСКА во многом благодаря их выдающейся игре в атаке.

Вместе с тем, понимаем, что находимся сейчас не в лучшем моменте. Несколько наших баскетболистов еще восстанавливаются от повреждений. К тому же, мы добавили новичков, которые пока не в оптимальной форме. В течение следующей недели планируем усердно работать. Ожидаем, что в строй вернутся травмированные игроки, и команда преобразится», – сказал главный тренер УНИКСа.

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