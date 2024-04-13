Евгений Богачев о победе УНИКСа в регулярке: «Эмоции и пульс у нас на пределе. Хотим немножко остыть»

Евгений Богачев поделился эмоциями после победы УНИКСа над ЦСКА (88:78).

«Мы впервые стали лучшими в «регулярке». Медали, конечно, за это не дают: сейчас важнее финал. Тем не менее очень рады победе в регулярном чемпионате. Эмоции и пульс у нас на пределе. Хотим немножко остыть.

Димитриевич — большой молодец, прекрасный матч. Но в какой‑то момент я испугался, что вдруг он удалится, нам будет плохо. Ему же за первые пять минут дали два фола. В общем, довольны победой», — сказал президент .