Эмил Райкович: «Казанцы были точны в 12 из 29 трехочковых попыток, ЦСКА реализовал лишь 6 из 28»

Эмил Райкович назвал причины поражения ЦСКА от УНИКСа – 78:88.

«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодня казанцы превзошли нас в реализации бросков. Они забивали множество сложных мячей, в том числе в ситуации один в один. К тому же, хозяева были точны в 12 из 29 трехочковых попыток (при 41%), в то время как ЦСКА реализовал лишь 6 из 28. Это одна из причин нашего поражения.

Однако не могу упрекнуть своих игроков в отсутствии усердия. Они боролись, старались показать лучшую игру, но совершали ошибки и не были достаточно эффективны в этом матче», – отметил главный тренер .