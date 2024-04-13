Андрей Воронцевич – пятый игрок в истории Лиги ВТБ, который провел 350 матчей

Теги Андрей Воронцевич УНИКС БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич провел 350-й матч в Единой лиге ВТБ.

Форвард УНИКСА стал пятым игроком в истории лиги, который добрался до этой отметки в 350 матчей за карьеру. Ранее это удалось только Никите Курбанову, Семену Антонову, Виталию Фридзону и Вячеславу Зайцеву.

Воронцевич выступает в Лиге ВТБ с момента ее основания. 36-летний форвард играл за ЦСКА (2009-2020), «Нижний Новгород» (2021, 2023-н.в) и УНИКС (2021-2023, 2024-н.в).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий