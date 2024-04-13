Андрей Воронцевич – пятый игрок в истории Лиги ВТБ, который провел 350 матчей

Андрей Воронцевич провел 350-й матч в Единой лиге ВТБ.

Форвард УНИКСА стал пятым игроком в истории лиги, который добрался до этой отметки в 350 матчей за карьеру. Ранее это удалось только Никите Курбанову, Семену Антонову, Виталию Фридзону и Вячеславу Зайцеву.

выступает в Лиге ВТБ с момента ее основания. 36-летний форвард играл за ЦСКА (2009-2020), «Нижний Новгород» (2021, 2023-н.в) и УНИКС (2021-2023, 2024-н.в).