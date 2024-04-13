Эмил Райкович о матче с УНИКСом: «Игра года на настоящий момент. Плей-офф начинается прямо сейчас»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с УНИКСом.

Победитель займет 1-е место по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«Эта игра определяет, кто займет первое место в регулярном сезоне, а, следовательно, и преимущество своей площадки в плей-офф. Этим все сказано. Наверное, это игра года на настоящий момент. Обе команды это понимают, и нас ждет настоящая борьба. Можно сказать, что плей-офф начинается прямо сейчас.

Несмотря на то, что на прошлой неделе УНИКС и мы добавили новичков, можно сказать, что команды очень хорошо знают друг друга. Все дело в тактических деталях и старании. Матч будет смотреть вся баскетбольная Россия, и, уверен, команды не разочаруют», – заявил главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий