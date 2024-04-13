Велимир Перасович: «Постараемся сделать все возможное, чтобы завершить регулярку на 1-м месте»

Велимир Перасович рассказал о настрое команды на матч с ЦСКА.

Победитель займет 1-е место по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«Безусловно, – один из фаворитов чемпионата. Они считались таковыми осенью и остаются ими сейчас. У них в составе собраны качественные и опытные баскетболисты. Мы относимся к ним с большим уважением.

И УНИКС, и армейцы нестабильно провели второй этап. Однако выступления клубов оцениваются не по итогам отдельных двух месяцев внутри сезона. Мы серьезно готовимся и ожидаем сложной игры. Постараемся сделать все возможное, чтобы завершить «регулярку» на первом месте», – сказал главный тренер УНИКСа.