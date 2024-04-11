Руководитель НБА: «Дэрил Мори может выбрать на драфте Бронни Джеймса, чтобы переманить Леброна Джеймса в «Сиксерс»

Теги Леброн Джеймс Филадельфия НБА Дэрил Мори Бронни Джеймс Баскетбол

«Сиксерс» могут выбрать на драфте Бронни Джеймса.

Руководитель одного из клубов Восточной конференции сказал инсайдеру Bleacher Report Эрику Пинкусу, что не удивится, если Дэрил Мори выберет на драфте Бронни Джеймса, чтобы переманить Леброна Джеймса в «Филадельфию».

«Те же источники полагают, что Джеймс не захочет переезжать на Восточное побережье, даже для того, чтобы побороться за титул с Джоэлом Эмбиидом и клиентом Klutch Тайризом Макси.

Может ли президент «Сиксерс» Дэрил Мори выбрать на драфте Бронни Джеймса, чтобы попытаться заманить его отца с рынка свободных агентов? Если кто-то и сделает это, то это будет Дэрил Мори», — сказал функционер.

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6 комментариев
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Леброн - Макси - Эмбиид - что-то в этом есть)
правда в платёжке они займут миллионов под 140
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В Филли тоже будет много штрафных, но есть нюанс
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Это может сделать и Попович)) И там Леброн будет главной звездой, а не Вемби. А в Филе он будет после Эмбиида. Поэтому в Филли не будет Леброна.
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Формула ещё 28 новостей:

*Ген. менеджер клуба* + может выбрать на драфте Бронни, чтобы переманить Леброна в + *название клуба*
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Леброн может подписать трехлетний контракт с Лейкерс и через эти три сезона выйти на рынок свободных агентов и подписать контракт с клубом, который выберет его младшего сына, сыграть 25 сезон в лиге, набрать 50 000+ очков (60 000+ с учетом ПО) и уйти на пенсию
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Ответ Alien
Леброн - Макси - Эмбиид - что-то в этом есть) правда в платёжке они займут миллионов под 140
Лёбв может ужаться ради сына
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