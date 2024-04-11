Руководитель НБА: «Дэрил Мори может выбрать на драфте Бронни Джеймса, чтобы переманить Леброна Джеймса в «Сиксерс»

«Сиксерс» могут выбрать на драфте Бронни Джеймса.

Руководитель одного из клубов Восточной конференции сказал инсайдеру Bleacher Report Эрику Пинкусу, что не удивится, если Дэрил Мори выберет на драфте Бронни Джеймса, чтобы переманить в «Филадельфию».

«Те же источники полагают, что Джеймс не захочет переезжать на Восточное побережье, даже для того, чтобы побороться за титул с Джоэлом Эмбиидом и клиентом Klutch Тайризом Макси.

Может ли президент «Сиксерс» выбрать на драфте , чтобы попытаться заманить его отца с рынка свободных агентов? Если кто-то и сделает это, то это будет Дэрил Мори», — сказал функционер.