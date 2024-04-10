Эксперт Кевин О’Коннор: «Бронни Джеймса сравнивают с Патриком Беверли, Дэвионом Митчеллом и Норрисом Коулом»

Теги НБА Кевин О′Коннор Патрик Беверли Норрис Коул Бронни Джеймс Дэвион Митчелл Баскетбол

Кевин О’Коннор назвал игроков, с которыми сравнивают Бронни Джеймса.

«Джеймс позиционируется как скорее разрушитель. Его сравнивают с Патриком Беверли, Дэвионом Митчеллом и Норрисом Коулом.

У Беверли самая длинная карьера из этих троих, потому что он лучший шутер (37% из-за дуги за карьеру). Митчелл еще не нашел свой бросок в «Кингз», а Коул выиграл два титула с Леброном Джеймсом в «Майами», после чего вылетел, отчасти потому, что так и не развил свой бросок.

Но все трое были достойными защитниками. Бронни придется пойти по их стопам, чтобы закрепиться в команде-победителе», – эксперт The Ringer.

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2 комментария
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То есть он либо начнёт свою карьеру в европе, либо закончит в европе
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Ответ andrushapumba
То есть он либо начнёт свою карьеру в европе, либо закончит в европе
Эх, только вот Митчелл пока не был в Европе, но про Бэверли и Коула смешно получилось)
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