Эксперт Кевин О’Коннор: «Бронни Джеймса сравнивают с Патриком Беверли, Дэвионом Митчеллом и Норрисом Коулом»
Кевин О’Коннор назвал игроков, с которыми сравнивают Бронни Джеймса.
«Джеймс позиционируется как скорее разрушитель. Его сравнивают с Патриком Беверли, Дэвионом Митчеллом и Норрисом Коулом.
У Беверли самая длинная карьера из этих троих, потому что он лучший шутер (37% из-за дуги за карьеру). Митчелл еще не нашел свой бросок в «Кингз», а Коул выиграл два титула с Леброном Джеймсом в «Майами», после чего вылетел, отчасти потому, что так и не развил свой бросок.
Но все трое были достойными защитниками. Бронни придется пойти по их стопам, чтобы закрепиться в команде-победителе», – эксперт The Ringer.