Эксперт Кевин О’Коннор: «Ожидается, что «Пеликанс» уступят «Лейкерс» пик 1-го раунда 2024 года и возьмут пик 2025 года»
Ожидается, что «Пеликанс» уступят «Лейкерс» пик 1-го раунда на драфте-2024.
Об этом пишет эксперт The Ringer Кевин О’Коннор.
«В результате обмена Энтони Дэвиса «Лейкерс» отдадут «Пеликанс» свой выбор в первом раунде драфта либо в этом году, либо в следующем. В лиге ожидают, что «Пеликанс» уступят «Лейкерс» пик этого года и возьмут пик 2025 года.
Если это так, то трудно представить, что «Лейкерс» используют этот пик, чтобы заполучить Бронни Джеймса. Роб Пелинка с гораздо большей вероятностью использует пик, чтобы выменять Трэя Янга или другую звезду», – пишет О’Коннор.