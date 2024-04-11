Эксперт Кевин О’Коннор: «Ожидается, что «Пеликанс» уступят «Лейкерс» пик 1-го раунда 2024 года и возьмут пик 2025 года»

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА драфт НБА Трэй Янг Бронни Джеймс Баскетбол

Ожидается, что «Пеликанс» уступят «Лейкерс» пик 1-го раунда на драфте-2024.

Об этом пишет эксперт The Ringer Кевин О’Коннор.

«В результате обмена Энтони Дэвиса «Лейкерс» отдадут «Пеликанс» свой выбор в первом раунде драфта либо в этом году, либо в следующем. В лиге ожидают, что «Пеликанс» уступят «Лейкерс» пик этого года и возьмут пик 2025 года.

Если это так, то трудно представить, что «Лейкерс» используют этот пик, чтобы заполучить Бронни Джеймса. Роб Пелинка с гораздо большей вероятностью использует пик, чтобы выменять Трэя Янга или другую звезду», – пишет О’Коннор.

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2 комментария
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Ответ mqh9pzrxgf
Пик 1 раунда на трея? Шутка какая-то?😂
В тексте употреблено «использует пик», то есть не обмен Янга на пик 24 года ЛАЛ, а пик 24 года как часть компенсации в обмене на Янга.
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