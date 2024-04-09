Пол Пирс: «На месте Леброна Джеймса я бы рассмотрел возможность обмена в «Кливленд» на Донована Митчелла»
Пол Пирс считает, что Леброну Джеймсу стоит подумать о возвращении в «Кливленд».
«Если «Лейкерс» заглохнут и проиграют в плей-ин, на месте Леброна Джеймса я бы рассмотрел возможность обмена в «Кливленд» на Донована Митчелла.
«Кавальерс» выберут Бронни на драфте, и Брон проведет прощальное мировое турне со своим сыном», – заявил легендарный игрок «Бостона».
Леброну это возвращение тоже не нужно. Он в ЛА перебирался с целью обосноваться там если не навсегда, то надолго.