Пол Пирс: «На месте Леброна Джеймса я бы рассмотрел возможность обмена в «Кливленд» на Донована Митчелла»

Пол Пирс считает, что Леброну Джеймсу стоит подумать о возвращении в «Кливленд».

«Если « » заглохнут и проиграют в плей-ин, на месте я бы рассмотрел возможность обмена в « » на .

«Кавальерс» выберут на драфте, и Брон проведет прощальное мировое турне со своим сыном», – заявил легендарный игрок «Бостона».