Пол Пирс: «На месте Леброна Джеймса я бы рассмотрел возможность обмена в «Кливленд» на Донована Митчелла»

Теги Пол Пирс Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Донован Митчелл Бронни Джеймс Баскетбол

Пол Пирс считает, что Леброну Джеймсу стоит подумать о возвращении в «Кливленд».

«Если «Лейкерс» заглохнут и проиграют в плей-ин, на месте Леброна Джеймса я бы рассмотрел возможность обмена в «Кливленд» на Донована Митчелла.

«Кавальерс» выберут Бронни на драфте, и Брон проведет прощальное мировое турне со своим сыном», – заявил легендарный игрок «Бостона».

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3 комментария
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Зачем это Кливленду и самому Леброну? Вернувшись обратно в Кливленд, он перетряхнет весь состав решая кто с ним будет играть, а кто нет. Оно надо Кавальерс, терять все то что собрали?
Леброну это возвращение тоже не нужно. Он в ЛА перебирался с целью обосноваться там если не навсегда, то надолго.
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Зачем ? Он там давно не живет, его мама тоже
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при Пирсе по прежнему все , что было с подружками на видео)
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