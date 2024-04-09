Шэмс Чарания: «Команды лиги считают, что с точки зрения защиты Бронни Джеймс уже на уровне НБА»
Шэмс Чарания рассказал, как в НБА оценивают нынешний уровень Бронни Джеймса.
«Общаясь с командами НБА, пришел к единому мнению, что с точки зрения защиты его уже воспринимают на уровне игрока НБА. Мы также знаем о его баскетбольном IQ. Очевидно, что у него отличные гены.
Бросок, игра в атаке, владение мячом – думаю, именно за этими вещами скауты и оценщики таланта будут следить, когда Бронни будет участвовать в преддрафтовом процессе», – заявил инсайдер.
19-летний сын Леброна Джеймса на прошлой неделе объявил, что планирует участвовать в драфте-2024.
Что мы слышим от экспертов в НБА - ну это готовый парень для лиги, он ваще с трудовой этикой, гены , прочее, надо брать, будущий стартер многих команд НБА
есть подозрение сильное что когда папа закончит, тогда и Бронни закончит. Ну прямо сразу.Если Леброн клуб не купит
З.Ы - а есть примеры когда игроки с такой статой из слабых команд после первого курса в НБА закрепились?
купит папа себе Милан или вложится в Дубай, и будет сын там бегать)
И Бронни никогда не будет играть в Енисее или в Европе или еще где-то ни было. Только в НБА. Потому что в этом просто нет надобности. Баскетбол для него не возможность заработать или выбраться из глубокой дыры. Потому что весь смысл проекта "Бронни Джеймс - баскетболист" только в том, чтобы потешить эго отца. Да, может Джеймс младший действительно что-то в себе откроет и станет крепким ролевиком, но это уже вторичный вопрос.