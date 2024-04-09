Шэмс Чарания: «Команды лиги считают, что с точки зрения защиты Бронни Джеймс уже на уровне НБА»

Шэмс Чарания рассказал, как в НБА оценивают нынешний уровень Бронни Джеймса.

«Общаясь с командами , пришел к единому мнению, что с точки зрения защиты его уже воспринимают на уровне игрока НБА. Мы также знаем о его баскетбольном IQ. Очевидно, что у него отличные гены.

Бросок, игра в атаке, владение мячом – думаю, именно за этими вещами скауты и оценщики таланта будут следить, когда будет участвовать в преддрафтовом процессе», – заявил инсайдер.

19-летний сын на прошлой неделе объявил, что планирует участвовать в драфте-2024.