Шэмс Чарания: «Команды лиги считают, что с точки зрения защиты Бронни Джеймс уже на уровне НБА»

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA драфт НБА Шэмс Чарания Бронни Джеймс Баскетбол

Шэмс Чарания рассказал, как в НБА оценивают нынешний уровень Бронни Джеймса.

«Общаясь с командами НБА, пришел к единому мнению, что с точки зрения защиты его уже воспринимают на уровне игрока НБА. Мы также знаем о его баскетбольном IQ. Очевидно, что у него отличные гены.

Бросок, игра в атаке, владение мячом – думаю, именно за этими вещами скауты и оценщики таланта будут следить, когда Бронни будет участвовать в преддрафтовом процессе», – заявил инсайдер.

19-летний сын Леброна Джеймса на прошлой неделе объявил, что планирует участвовать в драфте-2024.

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8 комментариев
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Целенаправленная накачка медиапространства какая-то идёт, из каждого утюга. Видимо кто нибудь таки заберёт в середине драфта.
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Итак, что мы имеем? Студент - первогодок, выходивший в достаточно слабой команде( не попала в безумие) со скамейки, и набирающий еле как 5 очков. Имеет не самый высокий рост, но плохо бросает. Лидерских качеств не проявил
Что мы слышим от экспертов в НБА - ну это готовый парень для лиги, он ваще с трудовой этикой, гены , прочее, надо брать, будущий стартер многих команд НБА
есть подозрение сильное что когда папа закончит, тогда и Бронни закончит. Ну прямо сразу.Если Леброн клуб не купит
З.Ы - а есть примеры когда игроки с такой статой из слабых команд после первого курса в НБА закрепились?
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Мне кто-нибудь может объяснить, почему столько разговоров о студенте, набирающем меньше 5 очков за игру, при всего лишь паре-тройке отскоков-ассистов и проценте попадания 0,366? Дорога у таких обычно: попытка обратить на себя внимание в инвитейшоналах, попытка попасть в лигу во втором раунде, поездки по летним лагерям команд, затем место в Джилиге или контракт с красноярским "Енисеем".
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в рейтинге скаутов он хуже ребят, которые пролетят мимо 2-го раунда
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Ответ Daff Rogers
Имя и фамилия ни о чём не говорят?) И Бронни никогда не будет играть в Енисее или в Европе или еще где-то ни было. Только в НБА. Потому что в этом просто нет надобности. Баскетбол для него не возможность заработать или выбраться из глубокой дыры. Потому что весь смысл проекта "Бронни Джеймс - баскетболист" только в том, чтобы потешить эго отца. Да, может Джеймс младший действительно что-то в себе откроет и станет крепким ролевиком, но это уже вторичный вопрос.
может и будет
купит папа себе Милан или вложится в Дубай, и будет сын там бегать)
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Ответ Maturmalai
Мне кто-нибудь может объяснить, почему столько разговоров о студенте, набирающем меньше 5 очков за игру, при всего лишь паре-тройке отскоков-ассистов и проценте попадания 0,366? Дорога у таких обычно: попытка обратить на себя внимание в инвитейшоналах, попытка попасть в лигу во втором раунде, поездки по летним лагерям команд, затем место в Джилиге или контракт с красноярским "Енисеем".
Имя и фамилия ни о чём не говорят?)

И Бронни никогда не будет играть в Енисее или в Европе или еще где-то ни было. Только в НБА. Потому что в этом просто нет надобности. Баскетбол для него не возможность заработать или выбраться из глубокой дыры. Потому что весь смысл проекта "Бронни Джеймс - баскетболист" только в том, чтобы потешить эго отца. Да, может Джеймс младший действительно что-то в себе откроет и станет крепким ролевиком, но это уже вторичный вопрос.
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Ответ Daff Rogers
Имя и фамилия ни о чём не говорят?) И Бронни никогда не будет играть в Енисее или в Европе или еще где-то ни было. Только в НБА. Потому что в этом просто нет надобности. Баскетбол для него не возможность заработать или выбраться из глубокой дыры. Потому что весь смысл проекта "Бронни Джеймс - баскетболист" только в том, чтобы потешить эго отца. Да, может Джеймс младший действительно что-то в себе откроет и станет крепким ролевиком, но это уже вторичный вопрос.
Срочно потребую у зятя, чтобы он поменял свою фамилию на Джордан, а следующего внука назвал Майклом. Мяч в руки - и прямиком в НБА!!! )))
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