Леброн Джеймс: «Стеф Карри наиболее опасен, когда он без мяча»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Леброн Джеймс объяснил, почему так сложно защищаться против Стефена Карри.

«Проблема не в мяче. Он сам – чертова проблема. Стеф наиболее опасен, когда он без мяча.

В нашей лиге не так уж много парней, которые наиболее опасны без мяча. Я говорю игрокам «Лейкерс»: «Послушайте, у меня было более чем достаточно сражений с этими парнями». Я понимаю это, исходя из другой точки зрения.

Когда Стеф решает сделать забегание, не расслабляйтесь. Он вернется наверх. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться и тренироваться, чтобы научиться защищаться против такого неудобного игрока. Защищаться против Стефа неудобно.

Проблема современных игроков заключается в том, что они не любят чувствовать себя неудобно. Вот почему Стеф и «Голден Стэйт» всегда будут актуальны, потому что они играют в неудобном стиле», – сказал форвард «Лейкерс».

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2 комментария
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Стеф Карри: ЛеБрон без мяча это как пятое колесо
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Дзюба тоже без мяча опаснее, даже видео есть!
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