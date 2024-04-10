«Уорриорз» в матче с «Лейкерс» реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

«Уорриорз» эффективно атаковали с дальней дистанции в матче с «Лейкерс».

Баскетболисты «Голден Стэйт» реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности (26 из 41).

Впервые в истории НБА команде удалось отправить в цель 25 и более дальних бросков с реализацией 60% и выше.

«Лейкерс» ранее никогда не позволяли своим соперникам забросить 26 3-очковых.

Стефен Карри реализовал 6 из 6, Дрэймонд Грин 5 из 7, Клэй Томпсон – 5 из 10. «Уорриорз» победили 134:120.

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4 комментария
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Ответ Andraey
Даже с такой аномалией с 3-очковыми и отсутствием мухобойки АД у ЛАЛ, отрыв совсем не большой.
Примерно этим и утешали себя болелы Лейкерс, когда их Денвер свипал в прошлом сезоне..)
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Даже с такой аномалией с 3-очковыми и отсутствием мухобойки АД у ЛАЛ, отрыв совсем не большой.
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бывает, чо
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