«Уорриорз» в матче с «Лейкерс» реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности
«Уорриорз» эффективно атаковали с дальней дистанции в матче с «Лейкерс».
Баскетболисты «Голден Стэйт» реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности (26 из 41).
Впервые в истории НБА команде удалось отправить в цель 25 и более дальних бросков с реализацией 60% и выше.
«Лейкерс» ранее никогда не позволяли своим соперникам забросить 26 3-очковых.
Стефен Карри реализовал 6 из 6, Дрэймонд Грин 5 из 7, Клэй Томпсон – 5 из 10. «Уорриорз» победили 134:120.