«Уорриорз» в матче с «Лейкерс» реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности

«Уорриорз» эффективно атаковали с дальней дистанции в матче с «Лейкерс».

Баскетболисты « » реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности (26 из 41).

Впервые в истории команде удалось отправить в цель 25 и более дальних бросков с реализацией 60% и выше.

« » ранее никогда не позволяли своим соперникам забросить 26 3-очковых.

реализовал 6 из 6, Дрэймонд Грин 5 из 7, – 5 из 10. «Уорриорз» победили 134:120.