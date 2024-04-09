Клэй Томпсон: «Президент Обама сказал, что мой бросок в прыжке немного красивее, чем у Стефа Карри»

Клэй Томпсон похвастал «единственной победой» над Стефеном Карри.

«Есть один момент, в котором я превзошел . Один из лучших моментов в моей жизни. Когда мы были в Белом доме в 2016 году, президент сказал, что мой бросок в прыжке немного красивее.

Это моя единственная победа над Стефом. Возможно, у него более высокий процент из-за дуги и больше попаданий, но 44-му номеру мой бросок нравится немного больше», – сказал атакующий защитник « » в подкасте Дрэймонда Грина.