Стефен Карри – единственный игрок в истории НБА, который был лидером сезона по очкам, но не входил в Топ-20 по количеству штрафных

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - фото Стефен Карри Алекс Инглиш Баскетбол

StatMamba напомнил об уникальном достижении Стефена Карри.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» остается единственным игроком в истории лиги, который лидировал в сезоне по очкам в среднем за матч, но не входил в Топ-20 по количеству бросков с линии штрафных.

Кроме того, Карри удалось это дважды – в сезонах-2015/16 и 2020/21.

В сезоне-2015/16 Карри набирал 30,1 очка в среднем за матч, совершая 5,06 броска с линии (24-е место в лиге). В сезоне-2020/21 он набирал 32,0 очка при 6,27 броска с линии (23-е место в лиге). 

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1 комментарий
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магия Стефа
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