Стефен Карри – единственный игрок в истории НБА, который был лидером сезона по очкам, но не входил в Топ-20 по количеству штрафных

StatMamba напомнил об уникальном достижении Стефена Карри.

Разыгрывающий « » остается единственным игроком в истории лиги, который лидировал в сезоне по очкам в среднем за матч, но не входил в Топ-20 по количеству бросков с линии штрафных.

Кроме того, удалось это дважды – в сезонах-2015/16 и 2020/21.

В сезоне-2015/16 Карри набирал 30,1 очка в среднем за матч, совершая 5,06 броска с линии (24-е место в лиге). В сезоне-2020/21 он набирал 32,0 очка при 6,27 броска с линии (23-е место в лиге).