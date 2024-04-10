«Мы способны на такой же рывок». Клэй Томпсон заявил, что «Хит» 2023 года вдохновляют «Уорриорз»

Клэй Томпсон заявил выступление «Хит» в прошлом плей-офф вдохновляет «Уорриорз».

«Мы берем мотивацию у прошлогодних «Хит», которые были вынуждены сыграть два матча плей-ин, но дошли до финальной серии.

Я думаю, что мы способны на такой же рывок. Мы, очевидно, не можем заглянуть в будущее, но что бы ни случилось, мы будем готовы. Мы знаем, что это возможно. Для нас нет нерешаемой задачи», – сказал атакующий защитник « ».