«Мы способны на такой же рывок». Клэй Томпсон заявил, что «Хит» 2023 года вдохновляют «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Майами НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон заявил выступление «Хит» в прошлом плей-офф вдохновляет «Уорриорз».

«Мы берем мотивацию у прошлогодних «Хит», которые были вынуждены сыграть два матча плей-ин, но дошли до финальной серии.

Я думаю, что мы способны на такой же рывок. Мы, очевидно, не можем заглянуть в будущее, но что бы ни случилось, мы будем готовы. Мы знаем, что это возможно. Для нас нет нерешаемой задачи», – сказал атакующий защитник «Голден Стэйт».

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5 комментариев
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Было бы красиво, но на Западе такое мясо... Начиная с плей-ин, для ГСВ и Лейкерс главное - рубиться в каждой игре. К сожалению, не верю, что у этих команд хватит топлива хотя бы дойти до Финала Конфы и там быть конкурентоспособными. Но чем черт не шутит.
+3
0
+3
Ответ AlphaBeast
Мне кажется, что кто-то из них будет в финале конфы, 1 из них 100% избежит Денвера на пути к финалу конфы.
Буду только рад) Обеим командам есть что доказывать
+1
0
+1
На востоке это возможно, на западе намного сложнее
0
0
0
Ответ Van
Было бы красиво, но на Западе такое мясо... Начиная с плей-ин, для ГСВ и Лейкерс главное - рубиться в каждой игре. К сожалению, не верю, что у этих команд хватит топлива хотя бы дойти до Финала Конфы и там быть конкурентоспособными. Но чем черт не шутит.
Мне кажется, что кто-то из них будет в финале конфы, 1 из них 100% избежит Денвера на пути к финалу конфы.
+1
-1
0
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