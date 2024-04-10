Леброн Джеймс о блок-шоте Андре Игудале в финальной серии 2016 года: «Единственное, о чем я думал: «Свиш, только не сфоли на нем»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Джей Ар Смит Голден Стэйт Андре Игудала НБА Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о знаменитом блок-шоте Игудале в 7-м матче финала-2016.

«Единственное, о чем я думал, когда гнался за Игги: «Свиш (Джей Ар Смит – Прим. Sports.ru), только не сфоли на нем».

Можете спросить любого из моих партнеров по команде: каждый раз, когда я кого-то преследую, все, что мне нужно, это небольшая корректировка со стороны атакующего игрока, и я вам обещаю, я достану его.

Не фолите, черт возьми. Не фолите. На протяжении всего сезона я говорил парням: «Если видите, что я мчусь в защиту, просто заставьте его немного изменить бросок, совсем немного».

Свишу сегодня достается много критики из-за ошибки, которую он совершил год или два спустя, что бы это ни было, непонимание времени или счета. В том моменте он сыграл идеально. Он заставил Игги немного изменить бросок, и это все, что мне было нужно», – рассказал Джеймс.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ещё небольшая корректировка от своего партнёра. Кузма подтвердит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий