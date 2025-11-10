3

Марк Стейн о возможном увольнении Харрисона: «Это не решит все проблемы «Далласа»

Эксперт НБА оценил эффект от возможного увольнения Нико Харрисона.

По словам обозревателя ESPN Тима Макмана, статус генерального менеджера «Далласа» Нико Харрисона находится под вопросом

Известный эксперт Марк Стейн считает, что такое решение сработает лишь в краткосрочной перспективе. 

«Это не решит все проблемы, простых решений в их случае нет. Даже если что-то изменится, предстоит проделать огромную работу.

Вспомните «Денвер» в прошлом сезоне, когда они уволили главного тренера и генменеджера за несколько матчей до старта плей-офф. Такого еще никто не видел раньше. Но там хотя бы была неплохая команда, там был Йокич, который сам по себе решение многих проблем. Несмотря на все эти отвлекающие факторы, они прошли первый раунд и затянули будущего чемпиона в семиматчевую серию. Но «Даллас» без Кайри и с постоянно травмированным Дэвисом далек от того, чтобы совершить нечто похожее. Им все равно пришлось бы очень упорно работать», – пояснил журналист.

«Мэверикс» идут предпоследними на Западе с результатом 3-7.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ALL NBA Podcast
