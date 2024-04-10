Дрэймонд Грин: «Меня в каждом матче лупят по лицу, но фолов нет»

Теги Голден Стэйт НБА судьи Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин выразил недовольство непоследовательностью судей НБА .

«Остин Ривз ударил меня локтем в зуб, свистка нет. Меня в каждом матче лупят по лицу, но фолов никаких нет.

Стоит мне кого-нибудь стукнуть по лицу, так меня сразу же хотят упечь за решетку. Но когда прилетает мне, они не замечают. Это происходит в каждом матче. Не уверен, был ли хотя бы один свисток. Но стоит мне только вздохнуть, сразу же получаю неспортивный. Не понимаю, как это вообще, безумие же.

А еще мне не нравится уровень коммуникации с судьями, когда они ошибаются. Стеф недавно стоял рядом и слышал, как рефери общался со мной. Он сразу же подбежал: «Эй, ты не можешь разговаривать с ним вот так». И это самое неприятное. Мне можно говорить что угодно, но если я отвечу что-то, то это технарь. Отстой какой-то.

Человек пропускает, как мне прилетает по лицу, а потом говорит «Я не хочу с тобой общаться. Свали отсюда!» Ну типа, «Кто ты вообще такой?» Не надо сходить с ума из-за того, что вы не заметили нарушение», – заявил форвард «Уорриорз».

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7 комментариев
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Очень несправедливо, бедный Дрэймонд Грин
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Ответ leon01
Грин забей, задача номер 1 попасть в плов, там и вернёшь должок
судьям?)
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Репутация, бессердечная ты щука
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Дрэймонд Грин: «Меня в каждом матче лупят по лицу, но фолов нет». Судья: «Ты в каждом матче лупишь по яйцу, но фолов нет»
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