Дрэймонд Грин: «Меня в каждом матче лупят по лицу, но фолов нет»

Дрэймонд Грин выразил недовольство непоследовательностью судей НБА .

«Остин Ривз ударил меня локтем в зуб, свистка нет. Меня в каждом матче лупят по лицу, но фолов никаких нет.

Стоит мне кого-нибудь стукнуть по лицу, так меня сразу же хотят упечь за решетку. Но когда прилетает мне, они не замечают. Это происходит в каждом матче. Не уверен, был ли хотя бы один свисток. Но стоит мне только вздохнуть, сразу же получаю неспортивный. Не понимаю, как это вообще, безумие же.

А еще мне не нравится уровень коммуникации с судьями, когда они ошибаются. Стеф недавно стоял рядом и слышал, как рефери общался со мной. Он сразу же подбежал: «Эй, ты не можешь разговаривать с ним вот так». И это самое неприятное. Мне можно говорить что угодно, но если я отвечу что-то, то это технарь. Отстой какой-то.

Человек пропускает, как мне прилетает по лицу, а потом говорит «Я не хочу с тобой общаться. Свали отсюда!» Ну типа, «Кто ты вообще такой?» Не надо сходить с ума из-за того, что вы не заметили нарушение», – заявил форвард «Уорриорз».