Никола Йокич: «Я спокойный сам по себе, это помогает избегать давления. Баскетбол – всего лишь игра»

4

Никола Йокич назвал важный фактор своего успеха в баскетболе.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич рассказал, что свойственное ему с ранних лет спокойствие позволяет добиваться успеха в спорте.

«Давление не приносит ничего хорошего. Когда мне нужно выйти на площадку в НБА, то это как игра в баскетбол во дворе в моем родном городе. Полезно настроиться на этот лад и просто играть. Никакого давления. Да, ты должен делать на площадке какие-то вещи. Но это всего лишь игра.

Мой отец – не очень-то расслабленный человек. Он часто нервничает. Ему хочется сделать все  сразу. Но я полная ему противоположность. Я спокоен… Буквально свожу его с ума, потому что я такой спокойный, и меня ничто не трогает», – признался 3-кратный MVP НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
