Дрэймонд Грин: «Когда я ударил кого-то по лицу, меня бросили в тюрьму. Но когда бьют меня, этого никто не видит»

Дрэймонд Грин обвинил судей НБА в предвзятом отношении к нему.

«Меня бьют по лицу в каждом матче, и судьи не фиксируют фолы. Когда я ударил кого-то по лицу, меня бросили в тюрьму. Но когда бьют меня, этого никто не видит.

Я получаю по лицу в каждом матче. И я не помню ни одного случая, чтобы это зафиксировали. Черт возьми, стоит мне дыхнуть на кого-то, и мы пересматриваем эпизод, чтобы дать неспортивный фол. Я не понимаю, это невероятно», – сказал форвард « ».