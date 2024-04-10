Дрэймонд Грин: «Когда я ударил кого-то по лицу, меня бросили в тюрьму. Но когда бьют меня, этого никто не видит»
Дрэймонд Грин обвинил судей НБА в предвзятом отношении к нему.
«Меня бьют по лицу в каждом матче, и судьи не фиксируют фолы. Когда я ударил кого-то по лицу, меня бросили в тюрьму. Но когда бьют меня, этого никто не видит.
Я получаю по лицу в каждом матче. И я не помню ни одного случая, чтобы это зафиксировали. Черт возьми, стоит мне дыхнуть на кого-то, и мы пересматриваем эпизод, чтобы дать неспортивный фол. Я не понимаю, это невероятно», – сказал форвард «Голден Стэйт».
2 часа новости с тем же текстом)
есть такое понятие - рецидивист. если ты приучил к своему поведению судей - ну так кто виноват то? окружающий мир? :))