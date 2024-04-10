Дрэймонд Грин: «Когда я ударил кого-то по лицу, меня бросили в тюрьму. Но когда бьют меня, этого никто не видит»

Теги Голден Стэйт НБА судьи Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин обвинил судей НБА в предвзятом отношении к нему.

«Меня бьют по лицу в каждом матче, и судьи не фиксируют фолы. Когда я ударил кого-то по лицу, меня бросили в тюрьму. Но когда бьют меня, этого никто не видит.

Я получаю по лицу в каждом матче. И я не помню ни одного случая, чтобы это зафиксировали. Черт возьми, стоит мне дыхнуть на кого-то, и мы пересматриваем эпизод, чтобы дать неспортивный фол. Я не понимаю, это невероятно», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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9 комментариев
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https://www.sports.ru/basketball/1115984423-drejmond-grin-menya-v-kazhdom-matche-lupyat-po-liczu-no-folov-net.html

2 часа новости с тем же текстом)
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нравится чуваку прикидываться дурачком, типа не понимает...
есть такое понятие - рецидивист. если ты приучил к своему поведению судей - ну так кто виноват то? окружающий мир? :))
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Когда один новостник баскет-ветки выкладывает новость, другой новостник баскет-ветки этого не видит
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Да Дрэй, я помню как Нуркич ударил своим лицом по твоему локтю 😆
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