Хавьер Паскуаль после победы над «Локо»: «По накалу это был матч, достойный плей-офф»

Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над «Локомотивом-Кубань».

«По накалу это был матч, достойный плей-офф. Выиграть могли оба соперника.

В какой-то момент создали себе комфортный задел благодаря быстрому переходу из обороны в атаку. Но когда наше преимущество стало двузначным, мы несколько выпустили нити игры из рук и могли за это поплатиться. Впрочем, с самого начала было понятно, что в этом матче у обеих команд будут отрезки по 6-9 набранных очков подряд. Спасибо Кайлу Куричу – его трехочковое попадание в концовке стало ключевым.

Важно отметить, что мы допустили слишком много потерь – 17. Также мы знали, что « » – лучшая в лиге команда по подборам в нападении, но все равно позволили им взять слишком много под нашим щитом. Так что мы должны быть очень довольны сегодняшней победой. Теперь будем с хорошим настроением готовиться к заключительному матчу регулярного сезона, который очень для нас важен», – сказал главный тренер « ».