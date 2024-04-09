Хавьер Паскуаль после победы над «Локо»: «По накалу это был матч, достойный плей-офф»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над «Локомотивом-Кубань».

«По накалу это был матч, достойный плей-офф. Выиграть могли оба соперника.

В какой-то момент создали себе комфортный задел благодаря быстрому переходу из обороны в атаку. Но когда наше преимущество стало двузначным, мы несколько выпустили нити игры из рук и могли за это поплатиться. Впрочем, с самого начала было понятно, что в этом матче у обеих команд будут отрезки по 6-9 набранных очков подряд. Спасибо Кайлу Куричу – его трехочковое попадание в концовке стало ключевым.

Важно отметить, что мы допустили слишком много потерь – 17. Также мы знали, что «Локомотив» – лучшая в лиге команда по подборам в нападении, но все равно позволили им взять слишком много под нашим щитом. Так что мы должны быть очень довольны сегодняшней победой. Теперь будем с хорошим настроением готовиться к заключительному матчу регулярного сезона, который очень для нас важен», – сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий