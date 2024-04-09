Игорь Вольхин: «Важно не следовать скоростной игре «Локо», а навязывать свой баскетбол»

Игорь Вольхин оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

– У нас непростое расписание, в Краснодар команде пришлось приехать заранее. Как проходит у вас подготовка?

– Все успели после игры отдохнуть и восстановиться, подготовка идет как обычно – все по тренерскому плану. Нет ничего необычного, что мы так долго находимся в другом городе, плохо, что не дома. В целом нашли, чем себя занять, и погулять, и покушать, где-то места посмотреть. А так вся подготовка идет в штатном режиме.

– Местная погода как-то повлияло на настроение после петербургской?

– Конечно, ведь солнце – это совсем другое настроение. В Питере сейчас тоже кстати солнце, оно обычно появляется, когда нас там нет.

– Два последних матча с «Локо» закончились разгромными победами то одной, то другой команды. Чего стоит ожидать от завтрашнего противостояния?

– Тяжело сказать, следует ли вновь ожидать какого-либо разгрома или напряженную игру очко в очко. Будем стараться делать от себя все зависящее, а так посмотрим, как будет.

– «Локомотив-Кубань» по своей традиции усилился во втором этапе. Как, по-вашему, подобные изменения влияют на команду?

– Это может влиять на конкуренцию внутри команды, а это значит, что каждый игрок будет выходить на свой новый уровень, так как будет бороться за игровое время с новичком. Но в целом все зависит от того, как новый игрок впишется в команду.

– Что самое важное в противостояниях с « »?

– Соперник гораздо моложе нас, поэтому они бегут сломя голову, как говорится. В нашем случае не следовать их скоростной игре, а навязывать свой баскетбол, и все будет отлично.