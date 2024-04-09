Окаро Уайт: «Больше следил за студенческим турниром у девушек. А мужчин начал смотреть с четвертьфинала»

Теги Локомотив-Кубань Зенит NCAA Единая лига ВТБ Окаро Уайт Кейтлин Кларк Баскетбол

Окаро Уайт рассказал о матче с Лиги ВТБ «Зенитом» и турнире NCAA.

– Как идет подготовка к матчу против «Зенита»?

– Мы одинаково готовимся к каждому матчу. Так что в этом плане все более-менее как обычно. Мы хорошо изучили соперника. Обе команды знают, что именно стоит на кону. Так что, думаю, матч получится классным.

– Прошлую игру «Зенит» выиграл с разницей «+39». Придает ли этот факт дополнительной мотивации?

– Я не считаю, что этот счет отражает актуальное соотношение сил. Меня удалили уже в начале 3-й четверти. Только после этого они и создали такой отрыв – когда у нас уже не было полного состава.

– Как думаешь, много во вторник будет зрителей?

– Думаю, да. На наши домашние матчи против команд из Топ-4 всегда собирается много зрителей. А тут еще в субботу в Краснодар приедет футбольный «Зенит». Полагаю, что это добавит посещаемости нашему матчу.

– Сегодня закончился американский студенческий чемпионат, «Мартовское безумие». Следил за ним?

– Больше следил за студенческим турниром у девушек. А мужчин начал смотреть с четвертьфинала.

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