Сергей Елевич о матче «Локо» – «Зенит»: «Шансы соперников примерно равны»
Сергей Елевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ «Локо» – «Зенит».
«В целом здесь шансы соперников примерно равны. Но «Зенит» сейчас нашел свою игру и имеет некоторое преимущество по ротации. Глубина состава у них хорошая. Борьба здесь, уверен, ожидается очень плотная.
Игры «в одну калитку» здесь не будет. Это однозначно. Вполне возможно, даже овертайм будет. Во всяком случае, очень хотелось бы такой интриги», – считает заслуженный тренер России.