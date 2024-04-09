Сергей Елевич о матче «Локо» – «Зенит»: «Шансы соперников примерно равны»

Сергей Елевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ «Локо» – «Зенит».

«В целом здесь шансы соперников примерно равны. Но « » сейчас нашел свою игру и имеет некоторое преимущество по ротации. Глубина состава у них хорошая. Борьба здесь, уверен, ожидается очень плотная.

Игры «в одну калитку» здесь не будет. Это однозначно. Вполне возможно, даже овертайм будет. Во всяком случае, очень хотелось бы такой интриги», – считает заслуженный тренер России.