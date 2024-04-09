«Отец быстро закрыл эту тему». Домантас Сабонис рассказал, как его пытались заманить в сборную Испании

Теги Сакраменто сборная Испании сборная Литвы НБА Арвидас Сабонис Домантас Сабонис Баскетбол

Домантас Сабонис признался, что в детстве его пытались завлечь в сборную Испании.

«Возможно, когда я был очень молод. Когда мне было 14, там был баскетбольный лагерь. Меня пытались в него заманить: «Это всего лишь лагерь, приезжай».

Но отец быстро закрыл эту тему. Он сказал: «Нет, этим летом ты поедешь в Литву».

Нет ничего лучше, чем играть за свою страну, особенно за Литву. Баскетбол здесь как религия. Играя за сборную каждое лето, я испытываю ощущения, которые невозможно сравнить ни с какой другой игрой», – сказал центровой «Сакраменто».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий