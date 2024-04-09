«Отец быстро закрыл эту тему». Домантас Сабонис рассказал, как его пытались заманить в сборную Испании

Домантас Сабонис признался, что в детстве его пытались завлечь в сборную Испании.

«Возможно, когда я был очень молод. Когда мне было 14, там был баскетбольный лагерь. Меня пытались в него заманить: «Это всего лишь лагерь, приезжай».

Но отец быстро закрыл эту тему. Он сказал: «Нет, этим летом ты поедешь в Литву».

Нет ничего лучше, чем играть за свою страну, особенно за Литву. Баскетбол здесь как религия. Играя за сборную каждое лето, я испытываю ощущения, которые невозможно сравнить ни с какой другой игрой», – сказал центровой « ».