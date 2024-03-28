Жорди Фернандес: «Домантас Сабонис – не только игрок уровня Матча всех звезд, но и один из лучших игроков лиги»

Жорди Фернандес поделился своим мнением о центровом «Кингз» Домантасе Сабонисе.

« – очень разносторонний игрок, который заставляет других играть, набирает очки и делает подборы. Он физически крепкий, очень профессиональный, трудолюбивый и отличный партнер по команде. Мы играем через него и Де’Аарона Фокса, которые являются лидерами нашей команды. Важно, чтобы два лучших игрока дополняли друг друга. Именно так создается команда-победитель.

Я считаю, что Сабонис находится в своей спортивной зрелости или только что вступил в нее, ему около 26-27 лет, и он выступает на очень высоком уровне. Тот факт, что он не участвовал в Матче всех звезд, является еще одним поводом продолжать добиваться результатов, высоких показателей и доказывать всем, что он не только игрок уровня Матча всех звезд, но и один из лучших игроков лиги», – сказал ассистентом главного тренера « ».