Жорди Фернандес: «Домантас Сабонис – не только игрок уровня Матча всех звезд, но и один из лучших игроков лиги»

Теги Сакраменто НБА Жорди Фернандес Домантас Сабонис Баскетбол

Жорди Фернандес поделился своим мнением о центровом «Кингз» Домантасе Сабонисе.

«Сабонис – очень разносторонний игрок, который заставляет других играть, набирает очки и делает подборы. Он физически крепкий, очень профессиональный, трудолюбивый и отличный партнер по команде. Мы играем через него и Де’Аарона Фокса, которые являются лидерами нашей команды. Важно, чтобы два лучших игрока дополняли друг друга. Именно так создается команда-победитель.

Я считаю, что Сабонис находится в своей спортивной зрелости или только что вступил в нее, ему около 26-27 лет, и он выступает на очень высоком уровне. Тот факт, что он не участвовал в Матче всех звезд, является еще одним поводом продолжать добиваться результатов, высоких показателей и доказывать всем, что он не только игрок уровня Матча всех звезд, но и один из лучших игроков лиги», – сказал ассистентом главного тренера «Сакраменто».

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4 комментария
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То что Сабониса прокатили мимо МВЗ - факт.
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Ответ kolyan#15
То что Сабониса прокатили мимо МВЗ - факт.
на тот момент прокатили в Сакраменто скорее Фокса. а Домантаса туда вместо кого было брать? вместо Йокича?)
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