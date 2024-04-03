Впервые в истории НБА сразу три игрока имеют на своем счету по 20 и более трипл-даблов в одном сезоне
В НБА обновлен еще один рекорд по трипл-даблам.
Во вторник Лука Дончич из «Далласа» набрал 30 очков, 12 подборов и 11 передач в матче с «Голден Стэйт» (100:104), оформив 20-й трипл-дабл в сезоне.
Впервые в истории НБА сразу три игрока имеют на своем счету по 20 и более трипл-даблов по итогам одного сезона.
Ранее до этой отметки добрались Домантас Сабонис из «Сакраменто» (26) и Никола Йокич из «Денвера» (23).