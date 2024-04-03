Впервые в истории НБА сразу три игрока имеют на своем счету по 20 и более трипл-даблов в одном сезоне

Теги Даллас Денвер Сакраменто НБА Домантас Сабонис Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

В НБА обновлен еще один рекорд по трипл-даблам.

Во вторник Лука Дончич из «Далласа» набрал 30 очков, 12 подборов и 11 передач в матче с «Голден Стэйт» (100:104), оформив 20-й трипл-дабл в сезоне.

Впервые в истории НБА сразу три игрока имеют на своем счету по 20 и более трипл-даблов по итогам одного сезона.

Ранее до этой отметки добрались Домантас Сабонис из «Сакраменто» (26) и Никола Йокич из «Денвера» (23).

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11 комментариев
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И все белые европейцы, совпадение?)
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Ответ Givi Shotadze
Йокич и Сабонис это одна модель игры. Сабонис с уклоном в защиту, Йокич в нападение. Дончич конечно же другая история, наверное появился Кайри и другие игроки стали больше реализовывать его скидки.
Сабонис про защиту?!?
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+8
Вебаньяма сегодня двух передач и блокшота не добрал до квадрупла
+8
-1
+7
Ответ headmaster
Кто регулярно смотрит регулярку?) Это просто набивание статы или более интеллектуальный баскетбол?
Одно другому не мешает
+7
-1
+6
Ответ За Валенсию с 1999
Я сто лет назад ещё тут писал, что будущее баскетбола - за белыми европейскими баскетболистами. А также персонально отмечал и Луку, и Николу, и Домантаса в то время, когда ещё никто особо в них не верил. Вайт пауэр
В Луку то никогда никто не верил, ага)
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Ответ Anton!o :)
Сабонис про защиту?!?
защитник он такой себе, но подборы под кольцом на топовом уровне, даже в нападении
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