НБА обновила «Гонку за MVP»: Никола Йокич остался первым. Лука Дончич обошел Шэя Гилджес-Александера и поднялся на второе место
НБА представила обновленный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.
Центровой «Денвера» Никола Йокич остался на первой строчке рейтинга.
На второе место поднялся защитник «Далласа» Лука Дончич. «Маверикс» выиграли 9 из последних 10 матчей. Дончич не принимал участие в единственном проигрыше команды. Его показатели на этом отрезке – 29,8 очка, 9,8 подбора, 10 передач и 1,7 перехвата.
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занимает третью строчку.
Рейтинг претендентов на награду MVP:
1. Никола Йокич («Денвер», на прошлой неделе – 1-е место)
2. Лука Дончич («Даллас», 3/4-е)
3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2-е)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки, 3/4-е)
5. Джейсон Тейтум («Бостон», 5-е)
6. Домантас Сабонис («Сакраменто», 6-е)
7. Кевин Дюрэнт («Финикс», 8-е)
8. Девин Букер («Финикс», 9-е)
9. Энтони Дэвис («Лейкерс»)
10. Кавай Ленард («Клипперс», 7-е)
Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Брансон («Никс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Зион Уильямсон («Новый Орлеан»).
2. Бобан
3. Корнет
4. Эйтон/Мэл Гибсон
В голову приходят в первую очередь Йокич, Дончич и Дюрант, ну и пожалуй с натяжкой Яннис. Потеря остальных в этом рейтинге так или иначе может быть нивелирована другим ростером.