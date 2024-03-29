НБА обновила «Гонку за MVP»: Никола Йокич остался первым. Лука Дончич обошел Шэя Гилджес-Александера и поднялся на второе место

НБА представила обновленный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.

Центровой « » остался на первой строчке рейтинга.

На второе место поднялся защитник « » . «Маверикс» выиграли 9 из последних 10 матчей. Дончич не принимал участие в единственном проигрыше команды. Его показатели на этом отрезке – 29,8 очка, 9,8 подбора, 10 передач и 1,7 перехвата.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занимает третью строчку.

Рейтинг претендентов на награду MVP:

1. (« », на прошлой неделе – 1-е место)

2. Лука Дончич («Даллас», 3/4-е)

3. («Оклахома», 2-е)

4. (« , 3/4-е)

5. (« », 5-е)

6. Домантас Сабонис («Сакраменто», 6-е)

7. Кевин Дюрэнт («Финикс», 8-е)

8. Девин Букер («Финикс», 9-е)

9. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

10. Кавай Ленард («Клипперс», 7-е)

Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Брансон («Никс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Зион Уильямсон («Новый Орлеан»).