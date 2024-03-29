НБА обновила «Гонку за MVP»: Никола Йокич остался первым. Лука Дончич обошел Шэя Гилджес-Александера и поднялся на второе место

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НБА представила обновленный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.

Центровой «Денвера» Никола Йокич остался на первой строчке рейтинга.

На второе место поднялся защитник «Далласа» Лука Дончич. «Маверикс» выиграли 9 из последних 10 матчей. Дончич не принимал участие в единственном проигрыше команды. Его показатели на этом отрезке – 29,8 очка, 9,8 подбора, 10 передач и 1,7 перехвата.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занимает третью строчку.

Рейтинг претендентов на награду MVP:

1. Никола ЙокичДенвер», на прошлой неделе – 1-е место)

2. Лука Дончич («Даллас», 3/4-е)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2-е)

4. Яннис АдетокумбоМилуоки, 3/4-е)

5. Джейсон ТейтумБостон», 5-е)

6. Домантас Сабонис («Сакраменто», 6-е)

7. Кевин Дюрэнт («Финикс», 8-е)

8. Девин Букер («Финикс», 9-е)

9. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

10. Кавай Ленард («Клипперс», 7-е)

 

 Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Брансон («Никс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Зион Уильямсон («Новый Орлеан»).

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18 комментариев
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Неужели расчухались, я конечно не против 3 мвп йокичу, но этот игнор дончича просто смех. Аргумент про низкое место в таблице больше не роляет, уэстбрук и йокич сломали эту тенденцию, а цифры луки это же тупо космос.
+39
-10
+29
Ответ Юрий Попов
Комментарий скрыт
1. Танассис
2. Бобан
3. Корнет
4. Эйтон/Мэл Гибсон
+9
-1
+8
Ответ fhneh
Дончич по совокупности лет заслужил мвп. Линейка сумасшедшая, тащит в одно рыло (недавно Ирвинг подключился), Даллас в зоне плей-офф. Если Даллас станет 4 на западе - заслуживает 100%
Если даллас закончит на 4, то лука получит МВП. Но даллас очень много сил потратил в последних играх, так что шансов не так много. Но и 6 место если получится, то будет превосходным результатом для них (учитывая ожидания перед сезоном)
+7
-1
+6
Дончич по совокупности лет заслужил мвп. Линейка сумасшедшая, тащит в одно рыло (недавно Ирвинг подключился), Даллас в зоне плей-офф. Если Даллас станет 4 на западе - заслуживает 100%
+24
-20
+4
Давайте объективно, какие игроки из реальных претендентов на звание МВП определяют тот или иной клуб и отсутствие которых превращает условный контендер в тыкву?
В голову приходят в первую очередь Йокич, Дончич и Дюрант, ну и пожалуй с натяжкой Яннис. Потеря остальных в этом рейтинге так или иначе может быть нивелирована другим ростером.
+5
-1
+4
Ответ Dalakop
Неужели расчухались, я конечно не против 3 мвп йокичу, но этот игнор дончича просто смех. Аргумент про низкое место в таблице больше не роляет, уэстбрук и йокич сломали эту тенденцию, а цифры луки это же тупо космос.
База. Подписываюсь.
+4
-1
+3
Ответ sonny91
сабониса не было на мвз. КААААК?
в плей-офф его тоже не видели
+3
0
+3
Серб как минимум из-за высокой стабильной планки заслуживает мвп
+6
-4
+2
Соглашусь. MVP между собой должны разыграть два балканца
+5
-4
+1
Если бы Йокич был американец, про его путь уже сняли бы фильм в Голливуде
+3
-2
+1
Ответ Юрий Попов
Комментарий скрыт
Аххахахаххахааххахаха. Смешно, Шай да, но не на первом месте. Тейтум и в топ 10 быть не должен. Почему Лука выше Йокича ? Да и Яннис в топ 5 спорно, скорее Брансон
+3
-2
+1
Пончич вперед!
+3
-3
0
сабониса не было на мвз. КААААК?
+3
-3
0
Ответ fhneh
Дончич по совокупности лет заслужил мвп. Линейка сумасшедшая, тащит в одно рыло (недавно Ирвинг подключился), Даллас в зоне плей-офф. Если Даллас станет 4 на западе - заслуживает 100%
6,5 и 8 места за последние три сезона. Есть как минимум несколько человек больше заслуживающих MVP по этой самой совокупности.
+12
-12
0
Ответ ierdnA
Если бы Йокич был американец, про его путь уже сняли бы фильм в Голливуде
А если бы Леброн был сербом, то на Кула Београд было бы его изображение.
+1
-1
0
Ответ Nbw77785
Да не. Без Йокича не сильно просудят. Самые сильно зависимые Эмбиид,Карри,Дончич. у Дюрант всё же есть Букер, так что не понятно. а при Доке Риверсе и с Яннисом Милуоки тухлые.
Даня и эта наивная вера в ту возвышенную реальность, которую он создал в своем одухотворенном сознании, и которая в отчаянии стонет под ударами суровой действительности.
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