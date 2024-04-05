НБА обновила «Гонку за MVP»: Никола Йокич, Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер – лидеры рейтинга

НБА представила обновленный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.

Центровой « » сохранил за собой первое место рейтинга, оформив трипл-дабл (36+17+10) в проигранном матче с «Клипперс» и набрав 42 очка против Виктора Вембаньямы.

На втором месте удержался защитник « » . Словенец оформил 20 трипл-дабл в сезоне 2023/24 и побил рекорд «Маверикс» по количеству трехочковых в одном сезоне (258).

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занимает третью строчку. Защитник пропустил 4 из последних 5 матчей команды и пока выключился из борьбы за первое место.

Рейтинг претендентов на награду MVP:

1. (« », на прошлой неделе – 1-е место)

2. Лука Дончич («Даллас», 2-е)

3. («Оклахома», 3-е)

4. (« , 4-е)

5. (« », 5-е)

6. (« », 6-е)

7. Девин Букер («Финикс», 8-е)

8. (« », 9-е)

9. Энтони Эдвардс («Миннесота»)

10. («Клипперс», 10-е)

Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Брансон («Никс»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Зион Уильямсон («Новый Орлеан»).