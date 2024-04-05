НБА обновила «Гонку за MVP»: Никола Йокич, Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер – лидеры рейтинга
НБА представила обновленный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.
Центровой «Денвера» Никола Йокич сохранил за собой первое место рейтинга, оформив трипл-дабл (36+17+10) в проигранном матче с «Клипперс» и набрав 42 очка против Виктора Вембаньямы.
На втором месте удержался защитник «Далласа» Лука Дончич. Словенец оформил 20 трипл-дабл в сезоне 2023/24 и побил рекорд «Маверикс» по количеству трехочковых в одном сезоне (258).
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занимает третью строчку. Защитник пропустил 4 из последних 5 матчей команды и пока выключился из борьбы за первое место.
Рейтинг претендентов на награду MVP:
1. Никола Йокич («Денвер», на прошлой неделе – 1-е место)
2. Лука Дончич («Даллас», 2-е)
3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3-е)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки, 4-е)
5. Джейсон Тейтум («Бостон», 5-е)
6. Домантас Сабонис («Сакраменто», 6-е)
7. Девин Букер («Финикс», 8-е)
8. Энтони Дэвис («Лейкерс», 9-е)
9. Энтони Эдвардс («Миннесота»)
10. Кавай Ленард («Клипперс», 10-е)
Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Брансон («Никс»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Зион Уильямсон («Новый Орлеан»).
85 дали Йокичу, остальные - Шаю, Яннису и Тейтуму.
Скорее всего этот опрос показывает, что у нас будет Йокич трехкратный мвп.