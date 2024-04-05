НБА обновила «Гонку за MVP»: Никола Йокич, Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер – лидеры рейтинга

Теги Бостон Даллас Денвер Клипперс Лейкерс Милуоки Миннесота Финикс Сакраменто НБА Оклахома-Сити Кавай Ленард Энтони Дэвис Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

НБА представила обновленный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.

Центровой «Денвера» Никола Йокич сохранил за собой первое место рейтинга, оформив трипл-дабл (36+17+10) в проигранном матче с «Клипперс» и набрав 42 очка против Виктора Вембаньямы.

На втором месте удержался защитник «Далласа» Лука Дончич. Словенец оформил 20 трипл-дабл в сезоне 2023/24 и побил рекорд «Маверикс» по количеству трехочковых в одном сезоне (258).

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занимает третью строчку. Защитник пропустил 4 из последних 5 матчей команды и пока выключился из борьбы за первое место.

Рейтинг претендентов на награду MVP:

1. Никола ЙокичДенвер», на прошлой неделе – 1-е место)

2. Лука Дончич («Даллас», 2-е)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3-е)

4. Яннис АдетокумбоМилуоки, 4-е)

5. Джейсон ТейтумБостон», 5-е)

6. Домантас СабонисСакраменто», 6-е)

7. Девин Букер («Финикс», 8-е)

8. Энтони ДэвисЛейкерс», 9-е)

9. Энтони Эдвардс («Миннесота»)

10. Кавай Ленард («Клипперс», 10-е)

Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Брансон («Никс»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Зион Уильямсон («Новый Орлеан»).

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
брансона продолжают незамечать. он дает 30-40% всего буста побед никс, еще и без рэндла
+6
0
+6
Ответ Даши Жапов
Такое ощущение, что хотят Дончича натянуть, чтобы Йокичу 3-го МВП не отдавать. Или мне кажется?
Тут недавно был неофициальный опрос на ЕСПН, и по нему Дончичу из ста опрошенных человек только один дал Луке первое место. Один!
85 дали Йокичу, остальные - Шаю, Яннису и Тейтуму.

Скорее всего этот опрос показывает, что у нас будет Йокич трехкратный мвп.
+3
-1
+2
Брансон должен в каждом матче по 60 очей класть, чтобы заметили
+2
-1
+1
Ответ Даши Жапов
Такое ощущение, что хотят Дончича натянуть, чтобы Йокичу 3-го МВП не отдавать. Или мне кажется?
Такое ощущение, что туда весь сезон хотят натянуть кого угодно, кроме Дончича.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий