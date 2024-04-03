НБА проведет расследование по поводу возвращения Джоэла Эмбиида после травмы

НБА планирует проверить отчет о травме Джоэла Эмбиида и его возвращение в строй.

Центровой «Филадельфии» вернулся в состав во вторник, выйдя на паркет в домашнем матче против «Оклахомы» (109:105). На счету Эмбиида 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.

«Я разговаривал с несколькими людьми из офиса НБА, и нам следует ожидать расследования по поводу отчета «Сиксерс» о травмах. Статус Эмбиида в течение короткого промежутка времени поменялся с «не играет» на «под вопросом» и «играет».

Офис лиги обязательно примет это к сведению», — сказал репортер Джаред Гринберг в эфире NBA on TNT.

Эмбиид пропустил восемь недель после операции по восстановлению мениска. Действующий MVP не играл с 1 февраля