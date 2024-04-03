НБА проведет расследование по поводу возвращения Джоэла Эмбиида после травмы

Теги травмы Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

НБА планирует проверить отчет о травме Джоэла Эмбиида и его возвращение в строй.

Центровой «Филадельфии» вернулся в состав во вторник, выйдя на паркет в домашнем матче против «Оклахомы» (109:105). На счету Эмбиида 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.

«Я разговаривал с несколькими людьми из офиса НБА, и нам следует ожидать расследования по поводу отчета «Сиксерс» о травмах. Статус Эмбиида в течение короткого промежутка времени поменялся с «не играет» на «под вопросом» и «играет».

Офис лиги обязательно примет это к сведению», — сказал репортер Джаред Гринберг в эфире NBA on TNT.

Эмбиид пропустил восемь недель после операции по восстановлению мениска. Действующий MVP НБА не играл с 1 февраля

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6 комментариев
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
То они требуют, чтобы игроки играли 65+ игр, чтобы команды не снимали игроков с игры. То теперь хотят расследовать тот факт, что игрок вышел ИГРАТЬ.
Хотят расследовать факт того, что возможно он пропускал игры уже полностью здоровым
+16
0
+16
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
То они требуют, чтобы игроки играли 65+ игр, чтобы команды не снимали игроков с игры. То теперь хотят расследовать тот факт, что игрок вышел ИГРАТЬ.
Если внимательно прочитать пост, то можно увидеть, что:
"Статус Эмбиида в течение короткого промежутка времени поменялся с «не играет» на «под вопросом» и «играет»" - после тяжелой травмы как правило так быстро статусы и решения участия/неучастия в игре не меняются.
+11
0
+11
То они требуют, чтобы игроки играли 65+ игр, чтобы команды не снимали игроков с игры.
То теперь хотят расследовать тот факт, что игрок вышел ИГРАТЬ.
+12
-4
+8
Это обычная проверка насколько следовали или не следовали протоколу. Не надо истерить.
+4
-1
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
То они требуют, чтобы игроки играли 65+ игр, чтобы команды не снимали игроков с игры. То теперь хотят расследовать тот факт, что игрок вышел ИГРАТЬ.
Чья-то ставка сгорела на проигрыш Филы. А тут резко Эмбид вышел и все карты спутал
+3
0
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
То они требуют, чтобы игроки играли 65+ игр, чтобы команды не снимали игроков с игры. То теперь хотят расследовать тот факт, что игрок вышел ИГРАТЬ.
Да, потому что есть маза что там никакой травмы не было
+2
-1
+1
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