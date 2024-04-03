НБА проведет расследование по поводу возвращения Джоэла Эмбиида после травмы
НБА планирует проверить отчет о травме Джоэла Эмбиида и его возвращение в строй.
Центровой «Филадельфии» вернулся в состав во вторник, выйдя на паркет в домашнем матче против «Оклахомы» (109:105). На счету Эмбиида 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.
«Я разговаривал с несколькими людьми из офиса НБА, и нам следует ожидать расследования по поводу отчета «Сиксерс» о травмах. Статус Эмбиида в течение короткого промежутка времени поменялся с «не играет» на «под вопросом» и «играет».
Офис лиги обязательно примет это к сведению», — сказал репортер Джаред Гринберг в эфире NBA on TNT.
Эмбиид пропустил восемь недель после операции по восстановлению мениска. Действующий MVP НБА не играл с 1 февраля
"Статус Эмбиида в течение короткого промежутка времени поменялся с «не играет» на «под вопросом» и «играет»" - после тяжелой травмы как правило так быстро статусы и решения участия/неучастия в игре не меняются.
То теперь хотят расследовать тот факт, что игрок вышел ИГРАТЬ.