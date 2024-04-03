Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Филадельфии» и набрал 24+6+7 в победном матче с «Оклахомой»
Джоэл Эмбиид вернулся в состав после травмы.
Звездный центровой «Филадельфии» вышел на паркет в домашнем матче против «Оклахомы» (109:105).
На счету Эмбиида 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут. Он набрал 8 из последних 15 очков команды, которая вырвала победу в концовке.
Действующий MVP НБА не играл с 1 февраля из-за операции по восстановлению мениска.