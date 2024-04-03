Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Филадельфии» и набрал 24+6+7 в победном матче с «Оклахомой»

Теги Филадельфия НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид вернулся в состав после травмы.

Звездный центровой «Филадельфии» вышел на паркет в домашнем матче против «Оклахомы» (109:105).

На счету Эмбиида 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут. Он набрал 8 из последних 15 очков команды, которая вырвала победу в концовке.

Действующий MVP НБА не играл с 1 февраля из-за операции по восстановлению мениска.

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6 комментариев
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6, из 14, с игры, 12/12 с линии. Классика)
+17
-6
+11
Победа+перехват в клатче. ИМХО для первой игры после тяжёлой травмы неплохо.
+10
0
+10
MVP набрал 12 очков плюс 12 со штрафных))
+9
-4
+5
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