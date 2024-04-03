Эмбиид совершил ключевой перехват в концовке с «Тандер». Сразу после игры его поприветствовал Айверсон

Теги Аллен Айверсон Филадельфия НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Джош Гидди Баскетбол

Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Сиксерс» после травмы.

Звездный центровой совершил ключевой перехват в концовке матча «Тандер» (109:105). Он отобрал мяч у Джоша Гидди и заработал право на два штрафных в быстром отрыве.

Сразу после сирены действующего MVP поприветствовал легендарный игрок «Филадельфии» Аллен Айверсон.

На счету Эмбиида во вторник 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.

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1 комментарий
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-Повезло в концовке, ОКС - открытые броски нужно попадать
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