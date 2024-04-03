Эмбиид совершил ключевой перехват в концовке с «Тандер». Сразу после игры его поприветствовал Айверсон
Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Сиксерс» после травмы.
Звездный центровой совершил ключевой перехват в концовке матча «Тандер» (109:105). Он отобрал мяч у Джоша Гидди и заработал право на два штрафных в быстром отрыве.
Сразу после сирены действующего MVP поприветствовал легендарный игрок «Филадельфии» Аллен Айверсон.
На счету Эмбиида во вторник 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.