Эмбиид совершил ключевой перехват в концовке с «Тандер». Сразу после игры его поприветствовал Айверсон

Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Сиксерс» после травмы.

Звездный центровой совершил ключевой перехват в концовке матча «Тандер» (109:105). Он отобрал мяч у и заработал право на два штрафных в быстром отрыве.

Сразу после сирены действующего MVP поприветствовал легендарный игрок «Филадельфии» .

На счету во вторник 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.