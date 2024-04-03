Джоэл Эмбиид о травме колена: «Этот случай тяжело мне дался, я был в депрессии. До сих пор до конца не оправился»

Джоэл Эмбиид рассказал, как справлялся с травмой колена.

Во вторник лидер «Сиксерс» вернулся в состав спустя 8 недель после операции по восстановлению мениска.

В матче против «Оклахомы» (109:105) на счету 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.

«Обычно, когда у меня травмы, я просто говорю себе: двигайся дальше, становись лучше, исправляй ситуацию. Но этот случай тяжело мне дался, я был в депрессии… Неприятная история.

Я все еще не достиг того состояния, в котором должен быть, особенно если мы говорим о психологии, но я люблю баскетбол и хочу играть. Если у меня появляется шанс выйти на площадку, я им обязательно пользуюсь.

По какой-то причине эта травма стала... Это было большим разочарованием. Это было удручающе. Мне потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть это, и я до сих пор не оправился до конца. Надо работать над этим в ежедневном режиме, день за днем, стараться видеть позитив.

Я вернулся. Так что, надеюсь, с каждым днем мне будет становиться лучше и я снова стану собой», – заявил Эмбиид.