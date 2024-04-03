Джоэл Эмбиид заключил соглашение с производителем обуви Skechers. Сегодня он провел 1-й матч в кроссовках компании
Джоэл Эмбиид начал сотрудничество со Skechers.
Звездный центровой «Сиксерс» заключил долгосрочное соглашение с американским производителем обуви.
Действующий MVP НБА станет лицом баскетбольного подразделения компании.
Эмбиид во вторник вернулся после травмы в матче с «Тандер» и впервые сыграл в кроссовках Skechers.
можно вспомнить, как братишки боллы поубивали свои ноги в папиных кроссах.
а тут джоэль, ноги которого не отличаются стойкостью, подписывается с компанией, которая не сказать что обладает передовыми технологиями и богатым опытом в производстве обуви именно для таких нагрузок.
удобство в повседневной жизни и на спортивной площадке под колоссальными нагрузками(плюс тренировки) - это и близко ни одно и то же.
Лонзо уже пришел в лигу со стертыми коленями. Лианжело не заиграл. Колени Ламело закончатся через 3-4 года. Но он успел оторвать контракт жирнющий.
Там даже у мелкого не пахнет полным сезоном.