Джоэл Эмбиид заключил соглашение с производителем обуви Skechers. Сегодня он провел 1-й матч в кроссовках компании

Теги Филадельфия НБА Баскетбол - фото кроссовки Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид начал сотрудничество со Skechers.

Звездный центровой «Сиксерс» заключил долгосрочное соглашение с американским производителем обуви.

Действующий MVP НБА станет лицом баскетбольного подразделения компании.

Эмбиид во вторник вернулся после травмы в матче с «Тандер» и впервые сыграл в кроссовках Skechers.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skechers. Спортс, ну ёлки-палки
+6
0
+6
А лампочки в подошве есть?)
+4
0
+4
Ответ RickDalton24
Skechers. Спортс, ну ёлки-палки
Интересно, всегда думал, что «скетчерс», носил даже.
+2
0
+2
Ответ DeX
это же зашкварный бренд, лучше бы с китайцами подписался
а почему? для повседневности просто офигенная обувь. возможно самые удобные кроссовки, которые у меня были, были именно скечерс. был в восторге просто! никакие одноразовые найки или хокка за 200баксов даже рядом не стояли.
+2
0
+2
Ответ Pipa23King
а почему? для повседневности просто офигенная обувь. возможно самые удобные кроссовки, которые у меня были, были именно скечерс. был в восторге просто! никакие одноразовые найки или хокка за 200баксов даже рядом не стояли.
ну видимо чел имел ввиду для серьёзного спорта.

можно вспомнить, как братишки боллы поубивали свои ноги в папиных кроссах.

а тут джоэль, ноги которого не отличаются стойкостью, подписывается с компанией, которая не сказать что обладает передовыми технологиями и богатым опытом в производстве обуви именно для таких нагрузок.

удобство в повседневной жизни и на спортивной площадке под колоссальными нагрузками(плюс тренировки) - это и близко ни одно и то же.
+2
0
+2
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
ну видимо чел имел ввиду для серьёзного спорта. можно вспомнить, как братишки боллы поубивали свои ноги в папиных кроссах. а тут джоэль, ноги которого не отличаются стойкостью, подписывается с компанией, которая не сказать что обладает передовыми технологиями и богатым опытом в производстве обуви именно для таких нагрузок. удобство в повседневной жизни и на спортивной площадке под колоссальными нагрузками(плюс тренировки) - это и близко ни одно и то же.
ну тут согласен. с другой стороны, учитывая как часто рвались у Зайона кроссы, и мой личный пользовательский опыт, когда все беговые кроссовки тех же найки, стали рассыпаться на глазах после каждой пробежки, а старые старые модели держались в таких бешеных условиях, я лично стал скептично относиться к "технологичности" топовых брендов. Но да, на месте Эмбида лучше конечн носить что-нибудь проверенное. Вон Кавай перешел К НБ, когда они были не в топе, а сейчас обогнали всех. короч посмотрим. может скоро Леброн перейдет в скечерс))
+1
0
+1
Скечерс - это в лучшем случае копирка нормальных дизайнов других компаний. Технологий там нет, материалов тоже. Сомнительный выбор, но деньги не пахнут.
+1
-1
0
Скетчерс это про SNL
0
0
0
это же зашкварный бренд, лучше бы с китайцами подписался
+1
-1
0
Круче только ВВВ
0
0
0
Хорошо хоть травму не получил, нормальная такая анти-реклама получилась бы.
0
0
0
Ответ Pipa23King
а почему? для повседневности просто офигенная обувь. возможно самые удобные кроссовки, которые у меня были, были именно скечерс. был в восторге просто! никакие одноразовые найки или хокка за 200баксов даже рядом не стояли.
потому что они крадут дизайн у других брендов. Для обычных людей это все неважно, но у баскетболистов именная линейка - это часть имиджа. Игру Джордана например из молодежи мало кто видел, зато про его кроссы знает каждый школьник
0
0
0
Ответ DeX
это же зашкварный бренд, лучше бы с китайцами подписался
Какой игрок, такой и бренд👍
0
0
0
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
ну видимо чел имел ввиду для серьёзного спорта. можно вспомнить, как братишки боллы поубивали свои ноги в папиных кроссах. а тут джоэль, ноги которого не отличаются стойкостью, подписывается с компанией, которая не сказать что обладает передовыми технологиями и богатым опытом в производстве обуви именно для таких нагрузок. удобство в повседневной жизни и на спортивной площадке под колоссальными нагрузками(плюс тренировки) - это и близко ни одно и то же.
Братишки Боллы поубивали ноги не в папиных кроссах. Там многолетние кроссы по горам в суровых армейских условиях износили колени.
Лонзо уже пришел в лигу со стертыми коленями. Лианжело не заиграл. Колени Ламело закончатся через 3-4 года. Но он успел оторвать контракт жирнющий.
Там даже у мелкого не пахнет полным сезоном.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий