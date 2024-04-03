Джоэл Эмбиид заключил соглашение с производителем обуви Skechers. Сегодня он провел 1-й матч в кроссовках компании

Джоэл Эмбиид начал сотрудничество со Skechers.

Звездный центровой «Сиксерс» заключил долгосрочное соглашение с американским производителем обуви.

Действующий MVP НБА станет лицом баскетбольного подразделения компании.

во вторник вернулся после травмы в матче с «Тандер» и впервые сыграл в кроссовках Skechers.