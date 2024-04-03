Демаркус Казинс: «Джейлен Брансон должен быть среди основных претендентов на MVP»

Демаркус Казинс и Рэджон Рондо отдали должное Джейлену Брансону.

Экс-игроки НБА комплиментарно отозвались о лидере «Никс» во время совместного интервью Рэйчел Николс.

: Игра «Никс» строится на жесткости. На мой взгляд, должен быть среди основных претендентов на MVP. Он ведет команду за собой по ходу сезона, через взлеты и падения. Недавно он добрался до отметки 60 очков, пусть команда и проиграла.

Топ-5 кандидатов на MVP в этом сезоне? Да, я включаю его в этот список.

: Его рост заявлен как 188 см, но я играл против него и сомневаюсь в этом. Но он выдает линейку 28-5-8. Знаю, что баскетбол изменился, стал быстрее, но все равно, это умение Брансона проникать в трехсекундную, то, как он атакует... Его недооценивают на протяжении всей карьеры, при этом ему самому все равно, это не проблема для него. Мой сын старается не пропускать его матчи, смотрит его как можно больше.

На позиции первого номера, не считая Кайри, он лучший в посте. С ростом 188 см или даже ниже.