Лука Дончич и Джейлен Брансон – лучшие игроки марта

Защитники Лука Дончич и Джейлен Брансон признаны лучшими игроками марта.

стал лучшим игроком в Западной конференции. Разыгрывающий помог « » добиться результата 11-4, при этом показатели словенца составили 32,5 очка, 10,1 подбора и 10,1 передачи в среднем за встречу.

, ставший лучшим в Восточной конференции, в минувшем месяце набирал 28,8 очка при 48,1% с игры и делал 5,8 передачи в среднем за матч. « » выиграл 9 встреч из 14.

Номинантами на награду также были Энтони Дэвис («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Никола Йокич («Денвер») и Домантас Сабонис («Сакраменто»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейлен Браун и Джейсон Тейтум (оба – «Бостон»), Демар Дерозан («Чикаго»), Деджонте Мюррэй («Атланта») и Паскаль Сиакам («Индиана»).