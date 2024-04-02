Лука Дончич и Джейлен Брансон – лучшие игроки марта

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Лука Дончич Джейлен Брансон Баскетбол

Защитники Лука Дончич и Джейлен Брансон признаны лучшими игроками марта.

Дончич стал лучшим игроком в Западной конференции. Разыгрывающий помог «Далласу» добиться результата 11-4, при этом показатели словенца составили 32,5 очка, 10,1 подбора и 10,1 передачи в среднем за встречу.

Брансон, ставший лучшим в Восточной конференции, в минувшем месяце набирал 28,8 очка при 48,1% с игры и делал 5,8 передачи в среднем за матч. «Нью-Йорк» выиграл 9 встреч из 14.

Номинантами на награду также были Энтони Дэвис («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Никола Йокич («Денвер») и Домантас Сабонис («Сакраменто»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейлен Браун и Джейсон Тейтум (оба – «Бостон»), Демар Дерозан («Чикаго»), Деджонте Мюррэй («Атланта») и Паскаль Сиакам («Индиана»).

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1 комментарий
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Увидев их в одном предложении, где-то всплакнул Марк Кьюбан
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