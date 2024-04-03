Том Тибодо остался недоволен судейством в случае с Брансоном: «На нем фолили, на нем фолили, на нем фолили»

Том Тибодо остался недоволен судейством в матче с «Майами» (99:109).

«Хит» жестко играли против лидера «Никс» . По мнению главного тренера нью-йоркцев, разыгрывающий должен был намного чаще подходить к линии.

«Что сказать, на нем фолили. На нем фолили. На нем фолили. На нем фолили. На нем фолили. На нем фолили», – произнес и покинул зал для пресс-конференций.

Брансон реализовал 5 из 18 с игры и 9 из 10 с линии, набрав 20 очков и 10 передач.