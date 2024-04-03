Том Тибодо остался недоволен судейством в случае с Брансоном: «На нем фолили, на нем фолили, на нем фолили»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео судьи Том Тибодо Джейлен Брансон Баскетбол

Том Тибодо остался недоволен судейством в матче с «Майами» (99:109).

«Хит» жестко играли против лидера «Никс» Джейлена Брансона. По мнению главного тренера нью-йоркцев, разыгрывающий должен был намного чаще подходить к линии. 

«Что сказать, на нем фолили. На нем фолили. На нем фолили. На нем фолили. На нем фолили. На нем фолили», – произнес Тибодо и покинул зал для пресс-конференций.

Брансон реализовал 5 из 18 с игры и 9 из 10 с линии, набрав 20 очков и 10 передач.

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1 комментарий
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Тибодо повторил 6 раз, Брансон пробивал 5 раз, норм погрешность.
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