Брайан Уиндхорст: «Джейлен Брансон – охотник за фолами. Судьи пытаются бороться с этим»

Теги Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити Джеймс Харден Брайан Уиндхорст Трэй Янг Джейлен Брансон Баскетбол

Брайан Уиндхорст прокомментировал концовку матча «Никс» – «Тандер».

Джейлен Брансон посчитал, что на нем нарушили правила во время прохода под кольцо в предпоследнем владении «Нью-Йорка». «Оклахома» одержала победу с преимуществом в одно очко (113:112).

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение по этому эпизоду.

«У Джейлена Брансона нет репутации Джеймса Хардена или Трэя Янга. Но он охотник за фолами, использует «темные силы». Не хочу принимать ничью сторону, но это именно то, с чем пытаются бороться судьи. Он не спровоцирует некоторые из фолов, которые обычно зарабатывает.

Все выглядит значительно хуже из-за ситуации внутри «Никс». Их матчи проходят в таком напряжении и в таких близких концовках, что необходимость зарабатывания этих фолов становится слишком очевидной», – заключил Уиндхорст.

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