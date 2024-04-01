Брайан Уиндхорст: «Джейлен Брансон – охотник за фолами. Судьи пытаются бороться с этим»

Брайан Уиндхорст прокомментировал концовку матча «Никс» – «Тандер».

Джейлен Брансон посчитал, что на нем нарушили правила во время прохода под кольцо в предпоследнем владении « ». «Оклахома» одержала победу с преимуществом в одно очко (113:112).

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение по этому эпизоду.

«У Джейлена Брансона нет репутации Джеймса Хардена или Трэя Янга. Но он охотник за фолами, использует «темные силы». Не хочу принимать ничью сторону, но это именно то, с чем пытаются бороться судьи. Он не спровоцирует некоторые из фолов, которые обычно зарабатывает.

Все выглядит значительно хуже из-за ситуации внутри «Никс». Их матчи проходят в таком напряжении и в таких близких концовках, что необходимость зарабатывания этих фолов становится слишком очевидной», – заключил Уиндхорст.