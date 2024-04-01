Лука Дончич может стать первым белым игроком, получившим титул лучшего бомбардира, со времен Пита Маравича

Лука Дончич лидирует по показателю результативности в сезоне-2023/24.

Защитник «Маверикс» набирает 34 очка за игру в среднем. Дончич может стать первым белым игроком, завоевавшим титул лучшего бомбардира со времен Пита Маравича в сезоне-1976/77.

Маравич набирал 31,1 очко в среднем.

Текущие лидеры сезона по очкам за игру:

1. (« ») – 34,0

2. (« ») – 30,8

3. Шэй Гилджес- («Оклахома») – 30,3

4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк») – 27,9

5. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 27,6