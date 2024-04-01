Лука Дончич может стать первым белым игроком, получившим титул лучшего бомбардира, со времен Пита Маравича
Лука Дончич лидирует по показателю результативности в сезоне-2023/24.
Защитник «Маверикс» набирает 34 очка за игру в среднем. Дончич может стать первым белым игроком, завоевавшим титул лучшего бомбардира со времен Пита Маравича в сезоне-1976/77.
Маравич набирал 31,1 очко в среднем.
Текущие лидеры сезона по очкам за игру:
1. Лука Дончич («Даллас») – 34,0
2. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 30,8
3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 30,3
4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк») – 27,9
5. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 27,6
а в 03-04 Стояковичу не хватило 23 очков до Гарнетта, тоже сыгравшему на матч больше, когда по PPG уверенно лидировал Тимак