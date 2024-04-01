Лука Дончич может стать первым белым игроком, получившим титул лучшего бомбардира, со времен Пита Маравича

Теги Даллас Милуоки Нью-Йорк Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Яннис Адетокумбо Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Баскетбол

Лука Дончич лидирует по показателю результативности в сезоне-2023/24.

Защитник «Маверикс» набирает 34 очка за игру в среднем. Дончич может стать первым белым игроком, завоевавшим титул лучшего бомбардира со времен Пита Маравича в сезоне-1976/77.

Маравич набирал 31,1 очко в среднем.

Текущие лидеры сезона по очкам за игру:

1. Лука ДончичДаллас») – 34,0

2. Яннис АдетокумбоМилуоки») – 30,8

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 30,3

4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк») – 27,9

5. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 27,6

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а помните, когда 36, а потом 34 очка Бороды были чем-то ВАУ? да-да
+41
0
+41
Ответ Old Partisan
Комментарий скрыт
Средняя результативность с сезона-76/77 выросла на 8 очков.
+39
0
+39
Ответ Alex.K71
Лука, классный игрок! Балдею от его игры, он играет как будто на спортивной площадке во дворе, но как эффективно и результативно при этом! Просто Вау 🤩 Удачи парню!👏👍✌️
Нейросеть комментит в теме Нба?)
+20
-3
+17
Ответ Xellos Sama
Нейросеть комментит в теме Нба?)
Нейросеть запятые правильно поставила бы.
+15
-1
+14
Думал Ларри времен мвп/чемпионств был и лучшим скорером, но оказывается дэнтли, инглиш и бернадр кинг забирали. Ну, а потом уже эм джей
+12
0
+12
Лука, классный игрок! Балдею от его игры, он играет как будто на спортивной площадке во дворе, но как эффективно и результативно при этом! Просто Вау 🤩 Удачи парню!👏👍✌️
+17
-5
+12
отнять невозможно уже)
0
0
0
заслужил небелый брат,верим
0
0
0
кто пеняет на эпоху - Лука и в медленном защитном баскете был бы так же хорош, а может даже и лучше. Меньше сил тратил на беготню)
0
0
0
Что себе позволяет этот белый господин?!)))
0
0
0
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
а помните, когда 36, а потом 34 очка Бороды были чем-то ВАУ? да-да
Так и у дончича сейчас вау говорят) просто Хьюстон тогда шел в топе, а Даллас нет) да и йокича забывать не стоит)
0
0
0
Ответ andrushapumba
Думал Ларри времен мвп/чемпионств был и лучшим скорером, но оказывается дэнтли, инглиш и бернадр кинг забирали. Ну, а потом уже эм джей
в 84-85 мог набрать больше всего очков за сезон, но не хватило 18 очков до Джордана, сыгравшего на 2 матча больше. впрочем, по PPG оба сильно уступили Кингу.

а в 03-04 Стояковичу не хватило 23 очков до Гарнетта, тоже сыгравшему на матч больше, когда по PPG уверенно лидировал Тимак
0
0
0
Ответ Alex.K71
Лука, классный игрок! Балдею от его игры, он играет как будто на спортивной площадке во дворе, но как эффективно и результативно при этом! Просто Вау 🤩 Удачи парню!👏👍✌️
Диркмавс?
0
0
0
Ответ badaboom
Диркмавс?
Шикарен, но мне Лука ближе)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий